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TMW: Наполи сосредоточится на подписание Де Брюйне, что ставит под угрозу трансфер Судакова
Наполи предлагает большие деньги легенде
Getty Images/Global Images Ukraine
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Как пишет Tuttomercatoweb, основная цель для президента клуба Аурелио Де Лаурентис – легенда "Ман Сити" и сборной Бельгии Кевин Де Брюйне, который этим летом будет уже в статусе свободного агента.
По данным издания, "Наполи" бросит все силы на подписание 33-летнего хавбека – клуб готов предложить игроку трехлетний контракт и зарплату в 8 миллионов евро в год чистыми.
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Лишь после окончания переговоров с Де Брюйне, и смотря по их итогам, "Наполи" вернется к переговорам с "Шахтером" по Судакову.
В случае же подписания бельгийца, который играет на одной позиции с Судаковым, трансфер Георгия будет под большим вопросом из-за цены, которую хочет получить "Шахтер".
Напомним, что по последней информации, "Наполи" предлагал 35 млн евро за игрока и еще 5 в размере возможных бонусов, в то время как "Шахтер" хочет получить не менее 40 млн евро единым платежом, а также бонусы и процент от будущего трансфера.
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