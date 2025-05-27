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TMW: Наполи сосредоточится на подписание Де Брюйне, что ставит под угрозу трансфер Судакова

Премьер-лига
Обновлено

Наполи предлагает большие деньги легенде

TMW: Наполи сосредоточится на подписание Де Брюйне, что ставит под угрозу трансфер Судакова

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Наполи" определился с ближайшими планами на летнее трансферное окно.

Как пишет Tuttomercatoweb, основная цель для президента клуба Аурелио Де Лаурентис – легенда "Ман Сити" и сборной Бельгии Кевин Де Брюйне, который этим летом будет уже в статусе свободного агента.

По данным издания, "Наполи" бросит все силы на подписание 33-летнего хавбека – клуб готов предложить игроку трехлетний контракт и зарплату в 8 миллионов евро в год чистыми.

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Лишь после окончания переговоров с Де Брюйне, и смотря по их итогам, "Наполи" вернется к переговорам с "Шахтером" по Судакову.

В случае же подписания бельгийца, который играет на одной позиции с Судаковым, трансфер Георгия будет под большим вопросом из-за цены, которую хочет получить "Шахтер".

Напомним, что по последней информации, "Наполи" предлагал 35 млн евро за игрока и еще 5 в размере возможных бонусов, в то время как "Шахтер" хочет получить не менее 40 млн евро единым платежом, а также бонусы и процент от будущего трансфера.

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Шахтер (Донецк) Наполи Кевин Де Брюйне Георгий Судаков
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Источник:
TMW
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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storm_ua (Николаев)
27.05.2025 в 18:52
Угроза трансфера, которого не было в реальности. Или они думают раз будут по 100 раз в лень рассказывать о Судакове в Наполи, то это в реальности случится?
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Комментарии 1
storm_ua (Николаев)
27.05.2025 в 18:52
Угроза трансфера, которого не было в реальности. Или они думают раз будут по 100 раз в лень рассказывать о Судакове в Наполи, то это в реальности случится?
Ответить
1
1

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