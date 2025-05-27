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"Если есть предложение - нужно продавать", - легенда Динамо считает, что пришло время отпускать Ваната

Премьер-лига
Обновлено

Но есть ли предложения у Динамо по Ванату?

"Если есть предложение - нужно продавать", - легенда Динамо считает, что пришло время отпускать Ваната

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

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Легенда киевского "Динамо" и сборной Украины Олег Лужный высказался о форварде киевлян Владиславе Ванате, которого СМИ в последнее время сватают в европейски е чемпионаты.

"Ванат мне очень нравится. Считаю, что время пришло его отпускать. И если есть приглашение, то Ванату можно спокойно уходить. Другое дело – за сколько его отпускают и сколько за футболиста готовы выложить денег", - сказал Лужный.

Напомним, что Ванат второй сезон УПЛ подряд становится лучшим бомбардиром чемпионата. В нынешнем сезоне УПЛ Владислав забил 17 голов (2 с пенальти) в 27 матчах.

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Олег Лужный Динамо (Киев) Владислав Ванат
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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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