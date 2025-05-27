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"Если есть предложение - нужно продавать", - легенда Динамо считает, что пришло время отпускать Ваната
Но есть ли предложения у Динамо по Ванату?
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Легенда киевского "
"Ванат мне очень нравится. Считаю, что время пришло его отпускать. И если есть приглашение, то Ванату можно спокойно уходить. Другое дело – за сколько его отпускают и сколько за футболиста готовы выложить денег", - сказал Лужный.
Напомним, что Ванат второй сезон УПЛ подряд становится лучшим бомбардиром чемпионата. В нынешнем сезоне УПЛ Владислав забил 17 голов (2 с пенальти) в 27 матчах.
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