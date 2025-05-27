Вацко: За что мне извиняться перед Вернидубом? За то, что я оперирую фактами?

Украинский комментатор и журналист Виктор Вацко в эфире своего YouTube-канала "Вацко Live" прокомментировал свой конфликт с уже бывшим тренером "Кривбасса" Юрием Вернидубом, который заявил, что больше никогда в жизни не подаст Вацко руку. Комментатор тем же самым в эфире программы "Футбол 360" ответил Вернидубу.

"Спич Юрия Вернидуба в прямом эфире программы "Футбол 360", я так вижу, стал самым резонансным событием, футбольного уик-энда, резонанснее любого футбольного матча. Стал ли для меня этот спич неожиданностью? Стал. Я, честно, не надеялся, что Юрий Николаевич так закрутит макраме в прямом эфире.

При том, что я знал, что он говорил обо мне перед матчем против "Полесья", какие слова на людях он использовал в отношении меня. И я, зная это, хотел его набрать, потом думаю: "В день матча не буду звонить. Звонить в день матча тренеру и игрокам – это неправильно".

Поэтому, думал, наберу после матча, выясню с ним отношения на следующий день. Но так вышло. Юрий Николаевич сказал то, что сказал, и сейчас я вижу, что выяснять уже нечего.

А извиняться… За что мне извиняться? За то, что я оперирую фактами? Я же не говорю то, что я сам придумываю. Я говорю определенную информацию, которую получаю, которую проверяю. Это ведь не просто так. Три года я говорю, а вы смотрите, правильно? Я несу ответственность за слова, которые говорю.

Более придирчиво относиться к WhatsApp и инсайдам? В данном случае все, что я сказал, так и вышло. Теперь вы все это знаете и понимаете, кто следит за украинским футболом. Поэтому за что я должен извиняться? За то, что фактами оперирую? За то, что говорю правду? За то, что говорю, что есть? Извиняться ли за то, что правда эта просто кому-то не нравится?

Объясню ситуацию для тех, кто, возможно, пропустил. Когда команда борется за еврокубки, а ее главный тренер за два тура до конца сезона выходит в прессу и прощается с командой. Затем после предпоследнего матча сезона, когда впереди остается матч, победа в котором может вывести команду в еврокубки, тренер снова прощается с этим клубом. Это все в публичном пространстве, это все же на видео есть, кто-угодно может это посмотреть. Кто следит – вы все это видели. Я ведь здесь ничего не придумал, правда? Ничего.

Но в целом, это нормальная ситуация, как вы считаете? Мое мнение: это ненормальная ситуация. Я считаю, что это странно. Я считаю, что это неуважение к клубу, с которым у тренера действует контракт. Имею ли я право на такую ​​точку зрения? Имею. Имеет ли основания такая точка зрения? Я считаю, абсолютно.

Далее. Я сказал, что у футболистов контракты истекают. Когда у ряда футболистов клуба заканчиваются контракты, условно говоря, через две недели, пусть даже до конца июня, хотя я сомневаюсь, и клуб им до сих пор не предложил новые контракты – это разве не говорит о том, что клуб на этих футболистов не рассчитывает?

Мы же говорим об опытных футболистах, тренерском штабе, так и Вернидубе – разве они сами этого не осознают? Логично, правда? Или я какую-то неправду сказал, и у этих футболистов контракты не истекают с "Кривбассом"? Клищук, Понедельник, Хомченовский, Вакулко, Лунев, Соса. Да нет, это правда, это факт.

Когда паблики в телеграмме, в интернете пишут, что потенциально новые клубы Вернидуба – ЛНЗ и "Полесье", но я беру в руки телефон, WhatsApp и проверяю, получаю информацию непосредственно из клубов. Я же не придумываю, мне самому интересно, где будет Вернидуб после "Кривбасса".

Я получаю информацию непосредственно из клубов, что кандидатура этого тренера не входит в их планы сейчас. Я ведь не сам это придумал. И, наконец, сейчас вы уже все сами видите, какой выбор тренеров сделали "Полесье" и ЛНЗ. Есть там Вернидуб? Это ведь тоже я не придумал это сам, правда?

Но, с другой стороны, сейчас кто-нибудь выйдет – я не знаю, Игорь Цыганык, Володя Зверев, кто-то еще – и скажет: "Вацко не хочет на своем проекте видеть Кейт Абдо, Тьерри Анри, Джейми Каррагер и Майка Ричардс". Так что мне обидеться из-за этого нужно? То, что я сказал, что ЛНЗ и "Полесье" не планируют приглашать Вернидуба, чем эта информация может обидеть? Объясните мне, пожалуйста.

Чем она может обидеть настолько, чтобы такие спичи выдавать в прямом эфире? Можно объяснение? Когда агент или консультант или кто он там Вернидубу, Ярослав Кондратюк пишет интервью, в котором говорит, что никому Юрия Николаевича не предлагал, что Юрий Николаевич не нуждается в рекламе и так далее.

Когда он это озвучивает в публичном пространстве, этому агенту-консультанту, или как его там называть, должно быть стыдно перед топ-менеджментом того же ЛНЗ. Потому что в интервью своем он говорит банальную неправду.

Он даже неправду сказал о том, что Вернидуб – единственный украинский главный тренер, выступавший за последнее десятилетие в групповом этапе Лиги Чемпионов. Просто можно погуглить – Сергей Ребров, "Ференцварош", Лига Чемпионов-2020/21.

Но с другой стороны, я где-то понимаю это интервью Ярослава Кондратюка. Это называется просто "хорошая мина при плохой игре". Потому что имиджевая информация, повыплывала в интернет-пабликах.

У Юрия же Николаевича, во-первых, действующий контракт с "Кривбассом". Во-вторых, тому же ЛНЗ, например, как мне сказали, "забросили" кандидатуру того, кто не нуждается в рекламе. Был же тренер, работавший в клубе. И это сейчас получается, что перед Романом Иосифовичем Григорчуком, например, как-то неудобненько выходит – потому что на живое место, так сказать.

Поэтому, конечно же, выходит такое интервью. Поэтому, конечно же, опровержение, профессиональная этика. В публичном пространстве профессиональная этика, и все же это понимают: работает Григорчук, тут кто-то – консультант, агент, кто он там, не знаю – предлагает Вернидуба на место Григорчука. Ай-ай-ай.

Поэтому, конечно, ради этого срочно нужно сделать интервью, что никто никому никому никогда не предлагал. Потому что сказать ложь в интервью гораздо менее неудобненько, чем предлагать тренера на живое место – в команду, где есть тренер.

Поэтому я политически, так сказать, это интервью консультанта Юрия Вернидуба на все 100 процентов понимаю – природу, причину этого интервью. Но ведь это вовсе не означает, что то, что он сказал там, является истиной.

Кстати, когда сам Вернидуб в своем интервью Володе Зверову говорит, что он себя никуда не предлагает, ни с какими клубами не договаривается – вот это правда. Он сам, конечно же, не предлагает, не забрасывает, не договаривается. Я, кстати, даже не исключаю, что сам Юрий Николаевич мог быть не в курсе, что за его спиной о нем что-то говорят и консультируют его консультанты.

Но, во-первых, я никогда не говорил, что Вернидуб сам себя предлагал. Во-вторых, это не отменяет факта того, что забросали в клубы фамилию главного тренера Юрия Вернидуба. Еще раз повторяю: факт подтвержденный. В частности, сегодня, потому что людям неудобно.

А еще Юрий Николаевич 100 процентов не в курсе, что я в курсе того, какими словами вы, Юрий Николаевич, говорили незадолго до матча против "Полесья" обо мне – при людях из команды, которые слышали футболисты, слышали менеджеры. Как вы пытались на других людей, в том числе на меня, переложить вину потенциальной неудачи в матче против "Полесья".

Когда вы придумали себе какой-то, не знаю, саботаж со стороны клуба или как это правильно сказать. Что, мол, как настраивать футболистов, когда в публичную плоскость выходит информация, что с этими футболистами контракты не будут продлевать. Знаю, у меня такая работа.

Но, Юрий Николаевич, вы же три недели в публичной плоскости всем своим видом, своими словами даете понять, что вы больше не ассоциируете себя с этим клубом и интересами этого клуба. Вы сами три недели единственное, что показываете футбольному сообществу – что вы скоро станете свободным от контрактных обязательств человеком и что вы готовы к новым вызовам. Потому что те вызовы, которые предлагает "Кривбасс", вас не устраивают. Вы думаете, этого никто не понимает?

Но при этом вы обижаетесь, что клуб не продлевает контракты с игроками, и это выходит в публичную плоскость? Так просто логично подумайте: а под какого тренера продлевать контракт? Вы уверены, что вашему наследнику нужны Хомченовский, Лунев, Вакулко, Соса, который гол забить не может?

Зарплату же им не вы будете платить по контрактам, а клуб и клуб принимает это решение. И оно логичное, правда? Если бы вы, например, сказали, что продлеваете контракт, остаетесь в "Кривбассе", планируйте со мной, но мне нужны Хомченовский, Лунев и так далее – это другое дело.

Но вы же уходите, вы же всех поблагодарили и со всеми прощаетесь. В принципе, уже после этого, после конкретных слов, сказанных вами, Юрий Николаевич, точно не вам рассказывать, кому вы руку подадите, а кому нет. Вам бы задуматься прежде всего, подадут ли вам руку.

Еще раз повторю: я хотел на эту тему лично по телефону с вами переговорить после игры против "Полесья". Но если вы решили так эту историю вернуть, в режим шоу-бизнеса – пусть будет так.

Я не знаю, кто, как и о чем вас консультирует. Но они вам, знаю, во внуки годятся. Может, в силу возраста и отсутствия жизненного опыта у них свои деформированные жизненные понятия. Но ведь вы – мужик. Вы всегда говорите, что вы весь такой мужик. А мужик же когда слово дает и руку жмет, он должен слово держать, правда?

Не мужик ли еще в феврале на сборах в Испании дал слово президенту клуба, что продлит контракт после возвращения со сборов, а затем, после возвращения, стабильно избегал этого обещания, пока контракт не завершился? Или мужик – это мужик, а бизнес – это бизнес?

При том, что клуб со своей стороны переговоров с другими тренерами за вашей спиной не вел, Юрий Николаевич. И это я тоже не придумываю, тоже говорю фактами, говорю о том, что реально было, о том, что мне подтвердили несколько человек – в том числе президент клуба Константин Федорович Караманиц.

И в том числе я говорил об этом, когда болельщиков начала интересовать ситуация: у Вернидуба контракт заканчивается – вас же люди любят, Юрий Николаевич. Всех интересует ситуация: контракт заканчивается с "Кривбассом" – что будет дальше. И я брал так же телефон, WhatsApp, выяснял, что будет дальше.

Но все нормально: у нас есть джентльменское соглашение, мы пожали руки – ждем. "Юрий Николаевич, вы переговоры с кем-то ведете? – Нет, мы же пожали руки, мы же договорились". Вот такой разговор был.

А вообще, Юрий Николаевич, после матча против "Полесья" очень "солидно" с вашей стороны было попрощаться с командой, объявить команде в раздевалке после матча, что вы покидаете "Кривбасс", но до этого ни слова не сказать руководству клуба, президенту, который вас на работу брал.

Руководство клуба, которое для вас эти три года создавало достойные условия для работы: тренировочная база, проживание, питание, логистика. Все условия в очень сложном для жизни Кривом Роге. Помогали команду собирать, помогали команду поддерживать, боролись, отстаивали вас и команду в том числе в кабинетах. Вы ведь сами не раз, причем мне лично, когда я приезжал в Кривой Рог, об этом говорили. А сейчас забыли?

Когда вы выходите в публичное пространство, вы президенту ни слова благодарности не сказали. Хотя, я так понимаю, для вас то, что в прошлом – это уже в прошлом, это уже не считается? То добро, которое для вас люди сделали, оно уже не считается?

Для вас турнирные успехи "Кривбасса" – это исключительно ваши личные успехи, к которым клуб не причастен? Просто, если так – а оно выглядит со стороны как-то так, – то я уже очень рад, что такой человек никогда не пожмет мне руку и до меня не дозвонится.

Это при этом – сейчас я это всем говорю, на всю аудиторию – лично я как уважал, так и уважаю и буду уважать профессиональные качества и достижения Юрия Вернидуба как тренера. Я как считал, так и буду считать его легендой украинского тренерского цеха. Эта история на мое восприятие его профессиональных тренерских качеств никак не повлияет – говорю это открыто и откровенно.

В этом контексте хочу одну вещь сказать. Я просто очень хочу, чтобы болельщики "Кривбасса" поняли одну простую футбольную истину: самое главное – это сильный клуб. Имею в виду, сильный как структура. Сильный, стабильный, самодостаточный.

Сегодня у него может быть один тренер, завтра другой, послезавтра третий, сегодня одни футболисты, завтра другие это меняется. Клуб – самое главное. И сейчас у Кривого Рога, на мой взгляд, есть такой клуб – клуб, знающий себе цену, имеющий свою стратегию развития, стремящийся развиваться постепенно и всесторонне – вот это самое важное.

Инфраструктура, школа, академия, U-19, первая команда. И это в Кривом Роге – в городе, куда 90 процентов клубов УПЛ просто ездят на игры. Люди там живут, работают, деньги вкладывают, что-то строят и развивают.

Я благодарю за слова в сообщениях и телефонных звонках людей из футбольного клуба "Кривбасс" – за понимание ситуации, за трезвость в оценке ситуации. Не нужно извинений за вашего теперь уже экс-, я так понимаю, главного тренера. Эти слова и сообщения я очень ценю. Поверьте, я очень уважаю и вас, и то, что вы делаете в украинском футболе и для украинского футбола.

Еще одну вещь хочу сказать. На Юрия Николаевича Вернидуба у меня нет никакой обиды – реально, я не знаю почему. Я не могу это объяснить, но я вообще на него не обижаюсь. Руки не подам, а так все нормально.

Кстати. Мне один друг такую ​​мысль в голову забросил, когда эта вся ситуация разгорелась, что, мол, не надо исключать, что сам Вернидуб не видел и не слышал, что именно конкретно я говорил в своем выпуске. А некоторые люди из его окружения могли его накрутить, наинтерпретировав все по-своему. Возможно, так оно и было, но мне уже п###й", – сказал Вацко.