"В разы больше", - президент Эпицентра рассказал о бюджете клуба в УПЛ

Президент "Эпицентра" Иван Черноног рассказал, насколько увеличится клубный бюджет с выходом в УПЛ.

"Конкретно не буду говорить, потому что это еще не утверждено. Но могу сказать, что бюджет будет в разы больше того, что у нас был в Первой лиге.

Но если кто-то думает, что здесь будет какой-то звездопад, – этого не будет. Еще раз говорю: мы считаем каждую гривну, и команда должна соответствовать этому уровню. Если предмет стоит 50 гривен – поверьте, мы 150 гривен за него платить никому не будем", - сказал Черноног.