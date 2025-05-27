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"В разы больше", - президент Эпицентра рассказал о бюджете клуба в УПЛ

Премьер-лига
Обновлено

Эпицентр первый вышел в УПЛ

"В разы больше", - президент Эпицентра рассказал о бюджете клуба в УПЛ

Фото: ФК Епіцентр

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Президент "Эпицентра" Иван Черноног рассказал, насколько увеличится клубный бюджет с выходом в УПЛ.

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"Конкретно не буду говорить, потому что это еще не утверждено. Но могу сказать, что бюджет будет в разы больше того, что у нас был в Первой лиге.

Но если кто-то думает, что здесь будет какой-то звездопад, – этого не будет. Еще раз говорю: мы считаем каждую гривну, и команда должна соответствовать этому уровню. Если предмет стоит 50 гривен – поверьте, мы 150 гривен за него платить никому не будем", - сказал Черноног.

Напомним, что "Эпицентр" напрямую квалифицировался в УПЛ, став чемпионом Первой лиги.

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Эпицентр (Каменец-Подольский)
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Источник:
Трибуна
Опубликовал: Михаил Черныш
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