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"В разы больше", - президент Эпицентра рассказал о бюджете клуба в УПЛ
Эпицентр первый вышел в УПЛ
Фото: ФК Епіцентр
Президент "Эпицентра" Иван Черноног рассказал, насколько увеличится клубный бюджет с выходом в УПЛ.
"Конкретно не буду говорить, потому что это еще не утверждено. Но могу сказать, что бюджет будет в разы больше того, что у нас был в Первой лиге.
Но если кто-то думает, что здесь будет какой-то звездопад, – этого не будет. Еще раз говорю: мы считаем каждую гривну, и команда должна соответствовать этому уровню. Если предмет стоит 50 гривен – поверьте, мы 150 гривен за него платить никому не будем", - сказал Черноног.
Напомним, что "Эпицентр" напрямую квалифицировался в УПЛ, став чемпионом Первой лиги.
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