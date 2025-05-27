Акценты. Пальцем в небо: итоги сезона УПЛ сквозь призму авторских прогнозов

В прошлый раз мы обозревали лучшую восьмерку команд финишировавшего чемпионата Украины. Как говорил старина Карлссон, продолжаем разговор. Чем запомнились и как смотрелись команды нижней восьмерки? Предлагаю отталкиваться от своих февральских прогнозов, а там уже - чем сердце успокоилось, а то и почему.

Тогда, три месяца назад, я писал: “Верес” Шандрука выглядит симпатично, но пока в него верится лишь в нижних пределах десятки. Впрочем, кажется, это и есть самая непредсказуемая для меня команда в сезоне”.

Чуть-чуть промахнулся, но с непредсказуемостью, наверное, переборщил. Все было банально: пока имелась турнирная мотивация, “Верес” пер как паровоз. Решив же задачу и не претендуя на большее, он стал швыряться очками направо и налево. В худших традициях приснопамятной “Волыни” Кварцяного. А как дышал, как дышал…

Говорят, в клубе просто закончились премиальные. Не медицинский факт, но столь напрочь смазанная концовка испортила впечатление от команды и явно не пошла на пользу имиджу УПЛ.

“Девятое место отдам неспешно наливающемуся силой “Колосу” Поздеева”. Как видим, и тут погрешность в расчетах минимальная: они с “Вересом” как бы поменялись местами. Наливался-то “Колос” наливался, да как-то не в ту сторону. В итоге президент клуба вернул к рулю своего комбайна симпатягу Костышина.

После чего за Ковалевку можно было быть спокойным - я не раз вам говорил, что кроме него пока так и не увидел ни одного подходящего ей коуча. Но праздновать тут нечего: с таким составом и возможностями “Колос” должен был бороться за Европу.

“Оболонь” Шищенко, пожалуй, в состоянии занять 14-е место. Помешать этому могут и тренерский опыт конкурента (в “Черноморце”), да и война с мельницами Фемиды, затеянная киевскими “дон-кихотами”. Вот тут я дал, в натуре, маху! И лично для меня главным открытием весенней части сезона стала именно “Оболонь”.

Никто, к слову, на мельницы копьями больше не махал. Скажу больше, пару раз Фемида даже проявляла свою благосклонность к “пивоварам”. Но главное не это. Команда Шищенко заслуженно стала лучшей из худших, уверенно выиграв борьбу за место под солнцем УПЛ. И показывая при этом неплохую игру.

“Седьмое место, как мне кажется, это планка для первых пол-сезона ЛНЗ Григорчука. Но и ниже тоже как-то будет не комильфо. С одной стороны - работа в благополучных Черкассах станет тестом для коуча, чьи успехи остаются в прошлом. С другой - пожелал бы руководству терпения, которого ему не достает”.

А это мое главное разочарование и “провидческий” провал. На мой взгляд, с этим составом ЛНЗ был обязан финишировать в восьмерке. Похоже, мы таки становимся свидетелями заката “ГРИГОРианского РОМАНтизма”? Да, ему нужно время, чтобы сделать команду, но 12-е место? Тут на месте руководства и я бы не выдержал.

“Холодная весна ждет “Ворсклу” по нефутбольным причинам. Преследование президента полтавчан вряд ли не скажется на команде. В заочной конкуренции Максимова с Бабичем на 13-м месте вижу первого. Хоть это и не принципиально”.

Единственная команда нижней восьмерки, с которой автор попал в “десятку”.

И пусть конкурировать пришлось уже не с Бабичем, в остальном все, увы, было предсказуемо печально. И то, что мы теряем такую команду, безусловно ослабляет Лигу. Как, впрочем, и то, что творится в Черкассах с потенциально крепкой боевой единицей УПЛ.

“Отчего-то совершенно уверен в том, что “Левый Берег” Первака избежит неприятностей по окончании чемпионата. “Скромное обаяние буржуазии” - прагматизм, продемонстрированный осенью, плюс точечные усиления состава, по идее должны принести плоды. Отдам ему 12-ю позицию”.

По сравнению почти со всеми конкурентами, “ЛБ” смотрелся наиболее цельным и благополучным. Спокойно и деловито перемещаясь по дистанции, он, казалось, без проблем обойдет прочих. Но вот же - третий сзади. И меня это нисколько не огорчает, хотя и на мельницу УПЛ воды не льет: не смогли обойти даже “уснувшую” “Ворсклу”.

“Как ни жаль предприимчивый “Ингулец” Кобина, но замыкать парад команд УПЛ, вероятнее всего, придется именно ему. Играть весь сезон на выезде, да еще в военных условиях, и удержаться на плаву - для этого нужен настоящий спортивный подвиг. А для него - соответствующий мощный стимул. Не верю”.

Играть на выезде весь сезон не пришлось - подсобила соседняя Александрия. Говорят, и стимул какой-никакой имелся. Да и бился “Ингулец” до упора. И все же так и остался обреченным на вылет, сумев обставить лишь пробивший дно “Черноморец”. О чем говорить - даже с такой “Ворсклой” не справились в нужный момент.

“В Одессе изменить ситуацию к лучшему может лишь смена хозяев. Мой пессимизм простирается так глубоко, что я, наверное, не опускаю “моряков” ниже 15-го места лишь потому, что сам одессит”. Таки-да, ни прибавить, ни убавить. Все твердят, что такой город не может остаться без УПЛ. Еще как может - нам не привыкать вылетать.

Для лучшей участи нужен не клуб ради клуба, а клуб ради города. А этого у нас нет уже более четверти века. Не считая разрозненные всплески имени Альтмана и Григорчука. Так что вы делайте, делайте мне соль на рану - она уже давно не болит. А в УПЛ будут играть условные “Кудровки”. Сделают ли они ее сильнее - судите сами.

Вам хочется выводов - их есть у меня. Первый: со своими прогнозами в этом году автор попал пальцем в небо - угадал три итоговых места из шестнадцати. Второй: увы, это действительно был самый слабый чемпионат Украины в истории (разумеется, по моему мнению). И пока война идет, продолжится и это объективное движение вниз.

А к выступлениям в Европе мы готовимся именно через этот чемпионат. Не говоря уже о логистике, психологии, и так далее, и тому подобное. И я не знаю, кем нужно быть, чтобы в этих условиях требовать результата от наших команд. Нормальным болельщикам остается только болеть за своих и надеяться на лучшее.