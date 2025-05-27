Голкипер Полесья: Матч с Кривбассом - одна из лучших наших игр

Голкипер "Полесье" Евгений Волынец рассказал о матче 30-го тура УПЛ с "Кривбассом" (1:1) , по результатам которого житомирская команда заняла 4-е место в итоговой таблице и сыграет в квалификации Лиги конференций.

– Поделись, я думаю, что это самая сладкая ничья для тебя, ну и для команды в принципе.

– Я с вами согласен. Конечно, что сейчас эмоции переполняют. Так как складывался этот сезон, из взлетов и падений, можно сказать. Мы, слава Богу, выполнили тот минимум, который могли выполнить. Конечно, если вернуться назад, то, пожалуй, хотелось большего. Но сезон так провели нестабильно, что 4 место сейчас это успех, который снова дает право сыграть в еврокубках. Поэтому, конечно, что эмоции положительные. Так как мы загнали себя в такую ситуацию, что 4 место для нас хороший результат.

– Хотелось призовые места?

– Конечно, тем более я уже три раза становился четвертым. Хочется сделать шаг вперед, но мы выкладывались на 100% этот сезон и, конечно, не все получалось, но по самоотдаче, я думаю, что ни к кому нет вопросов

– Сегодня команда выкладывалась на полную, как ты сказал, но пропущенный гол стал следствием чего?

– Я вам скажу, что сегодня одна из лучших наших игр, потому что по факту соперник, если брать первый тайм, вообще ничего не создал. Было два или три угловых, и с одного они забили. У нас было достаточно, я думаю, возможностей, так сказать, выйти вперед. Но такой футбол, мы пропустили со стандарта и где-то такая появилась нервозность. Слава богу, что в раздевалке был разговор, что ребята, ну давайте уже тайм за два месяца и надо выжать максимум. Чтобы потом ни к кому не было вопросов. В принципе мы вышли заряженные, и сразу забили этот гол, а там уже были еще шансы, но главное, что этот результат нас устроил.

– Как вы следили за поединком "Карпаты" – "Заря"?

– Не знаю, только в раздевалке говорили, что они вничью играют. Мы договорились с ребятами, что нам не нужно сразу бежать вперед потому, что теоретически ничья нас тоже могла устроить. Конечно если пропустить второй гол, то уже игра закончена. А так, потом, когда мы уже забили гол, нам подсказывали, что "Карпаты" проигрывали и потом еще и третий пропустили, то психология уже работала на сохранение.