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Директор Шахтера: Работаем над тем, чтобы мы стали лайфстайл-брендом
Не только футбол
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Директор по стратегическому развитию и коммуникациям "
– Для меня ФК "Шахтер" – это lovemark. Идентифицируете ли вы себя как lovemark? И как вы вообще рассчитываете коммуникацию с аудиториями, которые не являются футбольными фанатами, но наблюдают за брендом?
– Очень интересный вопрос, потому что когда я начинал работать в клубе, вообще я отвечал за маркетинг. Я пришел с таким бэкграундом – я учился в Англии, и мне было очень интересно, как сегментируются болельщики, как с ними работать.
Мы работали по классическому маркетингу. То есть у нас была сегментация, болельщики фанатичные, для кого футбол – это выше, чем семья, религия и работа, они живут этим футболом. Такие болельщики есть.
А дальше уже идут другие сегменты – люди, которые лишь иногда посещают матчи. И потом очень большая аудитория, не являющаяся болельщиками клуба, но над этим нужно работать, чтобы приобщить их к бренду.
И сейчас даже мы разрабатываем стратегию, идея которой в том, чтобы мы вышли за пределы чисто футбола и спорта, чтобы мы стали лайфстайл-брендом, который будет генерировать разные продукты, не связанные с футболом.
Это позволяет нам чисто с коммерческой точки зрения очень расширить эти рамки нашей работы. Потому что болельщик – это очень узкая аудитория. А если вы хотите развивать бренд, хотите создавать новые продукты – нужно смотреть за пределы спорта и чисто футбола.
– Вы чувствуете, что вы – lovemark? И когда пришло это осознание, что теперь "Шахтер" – это lovemark?
– Я не могу сказать, что мы чувствуем, что мы как-то там меряем. Это приятно слышать, и мы над этим работаем – потому что мы являемся символом страны, региона. И это очень важно, когда мы представляем страну за пределами страны, играем за границей.
С точки зрения спорта лет 10-15 назад знали только о Шевченко. Не только Шевченко это Украина – это и Усик, и "Шахтер". И это приятно, мы над этим работаем.
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