Директор Шахтера: Работаем над тем, чтобы мы стали лайфстайл-брендом

Директор по стратегическому развитию и коммуникациям " Шахтера " Юрий Свиридов рассказал о планах клуба относительно дальнейшего развития бренда "горняков".

– Для меня ФК "Шахтер" – это lovemark. Идентифицируете ли вы себя как lovemark? И как вы вообще рассчитываете коммуникацию с аудиториями, которые не являются футбольными фанатами, но наблюдают за брендом?

– Очень интересный вопрос, потому что когда я начинал работать в клубе, вообще я отвечал за маркетинг. Я пришел с таким бэкграундом – я учился в Англии, и мне было очень интересно, как сегментируются болельщики, как с ними работать.

Мы работали по классическому маркетингу. То есть у нас была сегментация, болельщики фанатичные, для кого футбол – это выше, чем семья, религия и работа, они живут этим футболом. Такие болельщики есть.

А дальше уже идут другие сегменты – люди, которые лишь иногда посещают матчи. И потом очень большая аудитория, не являющаяся болельщиками клуба, но над этим нужно работать, чтобы приобщить их к бренду.

И сейчас даже мы разрабатываем стратегию, идея которой в том, чтобы мы вышли за пределы чисто футбола и спорта, чтобы мы стали лайфстайл-брендом, который будет генерировать разные продукты, не связанные с футболом.

Это позволяет нам чисто с коммерческой точки зрения очень расширить эти рамки нашей работы. Потому что болельщик – это очень узкая аудитория. А если вы хотите развивать бренд, хотите создавать новые продукты – нужно смотреть за пределы спорта и чисто футбола.

– Вы чувствуете, что вы – lovemark? И когда пришло это осознание, что теперь "Шахтер" – это lovemark?

– Я не могу сказать, что мы чувствуем, что мы как-то там меряем. Это приятно слышать, и мы над этим работаем – потому что мы являемся символом страны, региона. И это очень важно, когда мы представляем страну за пределами страны, играем за границей.

С точки зрения спорта лет 10-15 назад знали только о Шевченко. Не только Шевченко это Украина – это и Усик, и "Шахтер". И это приятно, мы над этим работаем.