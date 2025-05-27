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Президент Эпицентра: Игроки довольны своей зарплатой - в УПЛ будет больше
Эпицентр - новичок УПЛ
Фото - Офіційний сайт «Епіцентра»
Президент перволиговского "Эпицентра" Иван Черноног рассказал о среднем уровне зарплат футболистов клуба.
"У нас зарплаты адекватны тому уровню, где сейчас команда.
Так скажу – ребята довольны своей зарплатой. Хотя мы все будем делать для того, чтобы они получали за работу, которую проводят.
Понятно, что в УПЛ эта работа будет намного сложнее, напряженнее, ответственнее – конечно, будет и зарплата больше", – сказал Черноног.
Напомним, что "Эпицентр" напрямую квалифицировался в УПЛ, став чемпионом Первой лиги.
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