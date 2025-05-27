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Президент Эпицентра: Игроки довольны своей зарплатой - в УПЛ будет больше

Премьер-лига

Эпицентр - новичок УПЛ

Президент Эпицентра: Игроки довольны своей зарплатой - в УПЛ будет больше

Фото - Офіційний сайт «Епіцентра»

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Президент перволиговского "Эпицентра" Иван Черноног рассказал о среднем уровне зарплат футболистов клуба.

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"У нас зарплаты адекватны тому уровню, где сейчас команда.

Так скажу – ребята довольны своей зарплатой. Хотя мы все будем делать для того, чтобы они получали за работу, которую проводят.

Понятно, что в УПЛ эта работа будет намного сложнее, напряженнее, ответственнее – конечно, будет и зарплата больше", – сказал Черноног.

Напомним, что "Эпицентр" напрямую квалифицировался в УПЛ, став чемпионом Первой лиги.

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Источник:
Трибуна
Опубликовал: Михаил Черныш
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