Президент Эпицентра: Игроки довольны своей зарплатой - в УПЛ будет больше

Президент перволиговского "Эпицентра" Иван Черноног рассказал о среднем уровне зарплат футболистов клуба.

"У нас зарплаты адекватны тому уровню, где сейчас команда.

Так скажу – ребята довольны своей зарплатой. Хотя мы все будем делать для того, чтобы они получали за работу, которую проводят.

Понятно, что в УПЛ эта работа будет намного сложнее, напряженнее, ответственнее – конечно, будет и зарплата больше", – сказал Черноног.