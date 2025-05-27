Директор Шахтера: Сила клуба в том, что не Ахметов решает, что кому делать

Директор по стратегическому развитию и коммуникациям " Шахтера " Юрий Свиридов рассказал, насколько сильно президент клуба Ринат Ахметов влияет на работу клуба.

"Он не вмешивается. Сила "Шахтера" в том, что не президент решает, что кому делать. Мы там, чтобы мы говорили, что делать. Общая стратегия, 100 процентов, определяемая президентом, он постоянно в курсе всех дел.

Но есть автономность, есть ответственность по направлениям, и мы работаем без помощи других. Некоторые вещи я согласовываю, но у меня есть очень большой карт-бланш, я могу делать то, что считаю правильным. То есть я не хожу и не согласовываю с ним каждый шаг – и это правильно", – сказал Свиридов.