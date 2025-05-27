Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Директор Шахтера: Сила клуба в том, что не Ахметов решает, что кому делать
"Он не вмешивается"
Фото: Шахтар
Директор по стратегическому развитию и коммуникациям "
"Он не вмешивается. Сила "Шахтера" в том, что не президент решает, что кому делать. Мы там, чтобы мы говорили, что делать. Общая стратегия, 100 процентов, определяемая президентом, он постоянно в курсе всех дел.
Но есть автономность, есть ответственность по направлениям, и мы работаем без помощи других. Некоторые вещи я согласовываю, но у меня есть очень большой карт-бланш, я могу делать то, что считаю правильным. То есть я не хожу и не согласовываю с ним каждый шаг – и это правильно", – сказал Свиридов.
Популярное сейчас
- Саленко-младший заявил, что его карьера в Динамо U-19 закончена
- Уже работал с клубом. Рух определился с новым тренером, - Источник
- Бартулович - о Супряге: В следующем сезоне мы его не увидим
- Хавбек Александрии Калюжный попрощался с командой - СМИ
- Защитник Динамо подарил своей девушке косметологическую клинику. ФОТО
- Игроки Динамо устроили семейный день после чемпионства