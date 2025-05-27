Лучший бомбардир Кривбасса настроен на трансфер. Предложения имеются

Юрий Вернидуб покинул "Кривбасс" якобы из-за того, что клуб больше не соответствует амбициям тренера. Это можно интерпретировать и так, если вкладывать в слово "амбиции" задержки зарплат и серьезную задолженность перед игроками по выплатам премиальных за победы.

В СМИ уже упоминалось, что криворожан, скорее всего, летом покинут Дмитрий Хомченовский, Андрей Клищук, Максим Лунев, Андрей Понедельник, Юрий Вакулко и Даниэль Соса. А по информации UA-Футбол, список стоит дополнить и Егором Твердохлебом.

Лучший бомбардир "Кривбасса" в сезоне-2024/25 имеет предложения из Украины и Европы и, похоже, склоняется к тому, чтобы продолжить карьеру именно за рубежом. Вероятно, это будет один из клубов Польши. И именно из этой страны Твердохлеб имел конкретное предложение летом 2024-го, когда еще был игроком "Миная". Однако трансфер не состоялся из-за отказа от самого игрока.

Помешать трансферу могут разве финансовые аппетиты криворожан. Переход из "Миная" стоил в то время еще бронзовому призеру УПЛ в районе 400-500 тысяч евро с учетом бонусов. И менял клуб 24-летний полузащитник зимой 2024-го, имея 2 гола в 15-ти матчах сезона-2023/24.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

В розыгрыше 2024/25 Твердохлеб стал вторым в бомбардирской гонке УПЛ и уступил лидеру Владиславу Ванату три гола (17 и 14 соответственно). Однако Егор имеет лучший показатель по количеству необходимых минут на один гол. За 1 586 минут на поле Твердохлеб забил 14 голов. То есть в среднем забивал каждые 113 минут. У Ваната этот показатель – 126. А у третьего Георгия Судакова – 161 (13 голов за 2 099 мин.).