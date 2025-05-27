Официально: Шахтер объявил имя нового главного тренера

Донецкий "Шахтер " официально объявил о назначении нового главного тренера. Им стал турецкий специалист Арда Туран.

Об этом клуб объявил в официальных источниках.

Напомним, что Туран дал сенсационный результат со скромным по турецким меркам "Эюпспором" - в прошлом сезоне он вывел команду в элитный дивизион, а нынешний сезон завершил на 6-м месте в местной Суперлиге.

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Также стоит отметить, что Арда Туран – известная личность в турецком, европейском и мировом футболе. В качестве футболиста он успел поиграть за "Галатасарай", "Атлетико" и "Барселону". В 2022 году завершил карьеру игрока, а весной 2023-го перешел на тренерскую стезю, приняв "Эюпспор".