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Официально: Шахтер объявил имя нового главного тренера

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Официальная информация

Официально: Шахтер объявил имя нового главного тренера

shakhtar.com

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Донецкий "Шахтер" официально объявил о назначении нового главного тренера. Им стал турецкий специалист Арда Туран.

Об этом клуб объявил в официальных источниках.

Напомним, что Туран дал сенсационный результат со скромным по турецким меркам "Эюпспором" - в прошлом сезоне он вывел команду в элитный дивизион, а нынешний сезон завершил на 6-м месте в местной Суперлиге.

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Также стоит отметить, что Арда Туран – известная личность в турецком, европейском и мировом футболе. В качестве футболиста он успел поиграть за "Галатасарай", "Атлетико" и "Барселону". В 2022 году завершил карьеру игрока, а весной 2023-го перешел на тренерскую стезю, приняв "Эюпспор".

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Комментарии
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ANESTEZIO (Вінниця )
27.05.2025 в 21:55
Гірше Пушича точно не буде. Бо куди вже гірше. Колись Туран як гравець переходив в ФКБ з АМ і цей трансфер став повністю провальним. Побачимо , що буде з його трансфером як тренера
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Комментарии 1
ANESTEZIO (Вінниця )
27.05.2025 в 21:55
Гірше Пушича точно не буде. Бо куди вже гірше. Колись Туран як гравець переходив в ФКБ з АМ і цей трансфер став повністю провальним. Побачимо , що буде з його трансфером як тренера
Ответить
0
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