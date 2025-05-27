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Официально: Шахтер объявил имя нового главного тренера
Официальная информация
shakhtar.com
Донецкий
Об этом клуб объявил в официальных источниках.
Напомним, что Туран дал сенсационный результат со скромным по турецким меркам "Эюпспором" - в прошлом сезоне он вывел команду в элитный дивизион, а нынешний сезон завершил на 6-м месте в местной Суперлиге.
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Также стоит отметить, что Арда Туран – известная личность в турецком, европейском и мировом футболе. В качестве футболиста он успел поиграть за "Галатасарай", "Атлетико" и "Барселону". В 2022 году завершил карьеру игрока, а весной 2023-го перешел на тренерскую стезю, приняв "Эюпспор".
???? Hoş geldin! ???????? Арда Туран – головний тренер «Шахтаря»! ⚒— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) May 27, 2025
Угоду з 38-річним турецьким фахівцем @ArdaTuran розраховано до літа 2027 року. Він стане 39-м наставником в історії донецького клубу.
???? Дізнайтесь інші подробиці: https://t.co/W4OMVPYOSO.#Shakhtar pic.twitter.com/Y1ZPqR0QSV
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