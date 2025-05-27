Туран возглавил Шахтер. Известны детали контракта

"Шахтер" официально объявил о назначении нового главного тренера, которым стал турецкий специалист Арда Туран , он пришел на замену Марино Пушичу.

Об этом клуб объявил в официальных источниках.

Как сообщает пресс-служба "горняков", соглашение со специалистом рассчитано на два года - до лета 2027 года. Он станет 39-м наставником в истории донецкого клуба.

По данным СМИ, тренер будет зарабатывать 2 млн евро в год.

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Напомним, что Туран дал хороший результат со скромным по турецким меркам "Эюпспором" - в прошлом сезоне он вывел команду в элитный дивизион, а нынешний сезон завершил на 6-м месте в местной Суперлиге.

Также стоит отметить, что Арда Туран – известная личность в турецком, европейском и мировом футболе. В качестве футболиста он успел поиграть за "Галатасарай", "Атлетико" и "Барселону". В 2022 году завершил карьеру игрока, а весной 2023-го перешел на тренерскую стезю, приняв "Эюпспор".