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Туран возглавил Шахтер. Известны детали контракта
Новый этап в Шахтере
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Шахтер" официально объявил о назначении нового главного тренера,
Об этом клуб объявил в официальных источниках.
Как сообщает пресс-служба "горняков", соглашение со специалистом рассчитано на два года - до лета 2027 года. Он станет 39-м наставником в истории донецкого клуба.
По данным СМИ, тренер будет зарабатывать 2 млн евро в год.
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Напомним, что Туран дал хороший результат со скромным по турецким меркам "Эюпспором" - в прошлом сезоне он вывел команду в элитный дивизион, а нынешний сезон завершил на 6-м месте в местной Суперлиге.
Также стоит отметить, что Арда Туран – известная личность в турецком, европейском и мировом футболе. В качестве футболиста он успел поиграть за "Галатасарай", "Атлетико" и "Барселону". В 2022 году завершил карьеру игрока, а весной 2023-го перешел на тренерскую стезю, приняв "Эюпспор".
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