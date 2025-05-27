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"Надеюсь внести свой вклад в наследие клуба". Первые слова Турана после подписания контракта с Шахтером

Премьер-лига
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В Шахтере новый главный тренер

"Надеюсь внести свой вклад в наследие клуба". Первые слова Турана после подписания контракта с Шахтером

shakhtar.com

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Новый главный тренер "Шахтера" Арда Туран прокомментировал свое назначение в донецкий клуб.

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"Я горжусь тем, что присоединился к "Шахтеру" – большому клубу с богатой историей и великими традициями. Это команда, хорошо известная по всей Европе, с амбицией побеждать в каждом матче.

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Надеюсь внести свой вклад в наследие клуба и подарить нашим болельщикам много радостных моментов из-за нашей игры. Мы имеем большое желание добывать трофеи – как в Украине, так и в европейских турнирах", - сказал Туран.

Напомним, что соглашение клуба и тренера рассчитана на 2 года. По данным СМИ, Туран будет зарабатывать в "Шахтере" 2 млн евро в год.

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Источник:
ФК Шахтар
Опубликовал: Михаил Черныш
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