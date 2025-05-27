"Надеюсь внести свой вклад в наследие клуба". Первые слова Турана после подписания контракта с Шахтером

Новый главный тренер "Шахтера" Арда Туран прокомментировал свое назначение в донецкий клуб.

Читайте также Официально: Шахтер объявил имя нового главного тренера

"Я горжусь тем, что присоединился к "Шахтеру" – большому клубу с богатой историей и великими традициями. Это команда, хорошо известная по всей Европе, с амбицией побеждать в каждом матче.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Надеюсь внести свой вклад в наследие клуба и подарить нашим болельщикам много радостных моментов из-за нашей игры. Мы имеем большое желание добывать трофеи – как в Украине, так и в европейских турнирах", - сказал Туран.

Напомним, что соглашение клуба и тренера рассчитана на 2 года. По данным СМИ, Туран будет зарабатывать в "Шахтере" 2 млн евро в год.