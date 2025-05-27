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Палкин - про Турана: Как игрок он настоящая легенда

Премьер-лига
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У Шахтера новый главный тренер

Палкин - про Турана: Как игрок он настоящая легенда

shakhtar.com

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Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин прокомментировал назначение турецкого специалиста Арды Турана новым главным тренером команды.

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"Арда Туран – перспективный и амбициозный тренер с опытом работы в очень конкурентном турецком чемпионате.

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Как игрок он настоящая легенда европейского футбола, и я верю, что вместе с "Шахтером" он обречен на не менее успешную тренерскую карьеру – которая принесет клубу трофеи как в Украине, так и на международной арене", - сказал Палкин.

Напомним, что соглашение клуба и тренера рассчитана на 2 года. По данным СМИ, Туран будет зарабатывать в "Шахтере" 2 млн евро в год.

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Источник:
ФК Шахтар
Опубликовал: Михаил Черныш
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