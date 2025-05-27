Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Палкин - про Турана: Как игрок он настоящая легенда
У Шахтера новый главный тренер
shakhtar.com
Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин прокомментировал назначение турецкого специалиста Арды Турана новым главным тренером команды.
"Арда Туран – перспективный и амбициозный тренер с опытом работы в очень конкурентном турецком чемпионате.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Как игрок он настоящая легенда европейского футбола, и я верю, что вместе с "Шахтером" он обречен на не менее успешную тренерскую карьеру – которая принесет клубу трофеи как в Украине, так и на международной арене", - сказал Палкин.
Напомним, что соглашение клуба и тренера рассчитана на 2 года. По данным СМИ, Туран будет зарабатывать в "Шахтере" 2 млн евро в год.
Популярное сейчас
- Бартулович - о Супряге: В следующем сезоне мы его не увидим
- Клуб, вылетевший из Первой Лиги, попрощался с главным тренером, - Источник
- Мирон Маркевич: Мне очень жаль этот клуб и его фанатов
- Переговоры завершены. Назван клуб, который возглавит Ротань
- Футболист сборной Украины заинтриговал сеть возможным романом с Дашей Квитковой
- Второй шанс для любви: жена игрока сборной Украины подтвердила примирение после измены