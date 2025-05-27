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Маркевич: Процентов 70-80 иностранцев очень низкого качества - лучше доверять своей молодежи
Мнение эксперта
fckarpaty.org.ua
Заслуженный тренер Украины Мирон Маркевич высказался о дальнейшем развитии ч
"Я уже не раз говорил, что хорошо, что вообще у нас есть чемпионат, когда страна находится в состоянии войны. Естественно, что это все благодаря нашим воинам.
Я бы посоветовал более скрупулезно присматриваться к легионерам, которых приглашают наши клубы. Процентов 70-80 иностранцев уж очень низкого качества, лучше больше доверять своей молодежи.
А что касается спортивной составляющей, то в следующем футбольном году на прорыв рассчитывать будет трудно. Таковы сейчас наши реалии. Хотя очень бы хотелось, чтобы наши клубы удачно выступили в еврокубках. Я не говорю о выходах, к примеру, в полуфиналы турниров, но за групповые раунды нужно цепляться, а там посмотрим. Так будет больше шансов набирать такие необходимые для Украины рейтинговые очки", - сказал Маркевич.
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