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Маркевич: Процентов 70-80 иностранцев очень низкого качества - лучше доверять своей молодежи

Премьер-лига

Мнение эксперта

Маркевич: Процентов 70-80 иностранцев очень низкого качества - лучше доверять своей молодежи

fckarpaty.org.ua

Новина українською

Заслуженный тренер Украины Мирон Маркевич высказался о дальнейшем развитии чемпионата Украины по футболу.

"Я уже не раз говорил, что хорошо, что вообще у нас есть чемпионат, когда страна находится в состоянии войны. Естественно, что это все благодаря нашим воинам.

Я бы посоветовал более скрупулезно присматриваться к легионерам, которых приглашают наши клубы. Процентов 70-80 иностранцев уж очень низкого качества, лучше больше доверять своей молодежи.

А что касается спортивной составляющей, то в следующем футбольном году на прорыв рассчитывать будет трудно. Таковы сейчас наши реалии. Хотя очень бы хотелось, чтобы наши клубы удачно выступили в еврокубках. Я не говорю о выходах, к примеру, в полуфиналы турниров, но за групповые раунды нужно цепляться, а там посмотрим. Так будет больше шансов набирать такие необходимые для Украины рейтинговые очки", - сказал Маркевич.

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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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