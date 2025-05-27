Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
В центре Киева. Как Шахтер представил нового главного тренера. ВИДЕО
Где Динамо, где?
фото з відкритих джерел
Донецкий "Шахтер" официально объявил о назначении нового главного тренера. Им стал турецкий специалист Арда Туран.
Об этом клуб объявил в официальных источниках.
Кроме официальных источников, "горняки", как и обещали, объявили о подписании на одном из торговых центров Киева.
Вышло почти эпично. Видео – чуть ниже.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Уже работал с клубом. Рух определился с новым тренером, - Источник
- Серебряный призер УПЛ нашел замену главному тренеру, - Источник
- Бартулович - о Супряге: В следующем сезоне мы его не увидим
- Несмотря на вылет Черноморца, Одесса в следующем сезоне может сохранить футбол уровня УПЛ
- Игроки Динамо устроили семейный день после чемпионства
- Второй шанс для любви: жена игрока сборной Украины подтвердила примирение после измены
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
225 000
2На сайт
100 000
3На сайт
5 000