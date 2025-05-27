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В центре Киева. Как Шахтер представил нового главного тренера. ВИДЕО

Премьер-лига
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В центре Киева. Как Шахтер представил нового главного тренера. ВИДЕО

фото з відкритих джерел

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Донецкий "Шахтер" официально объявил о назначении нового главного тренера. Им стал турецкий специалист Арда Туран.

Читайте такжеОфициально: Шахтер объявил имя нового главного тренера

Об этом клуб объявил в официальных источниках.

Кроме официальных источников, "горняки", как и обещали, объявили о подписании на одном из торговых центров Киева.

Вышло почти эпично. Видео – чуть ниже.

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