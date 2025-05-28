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Защитник Александрии рассказал, что Ротань говорил команде во время празднования серебра
Тренеру хотелось максимального результата
Фото пресслужби ФК "Олександрія"
Никита Кравченко, отдавший 8 ассистов в этом сезоне, признался, что именно сказал главный тренер "Александрии" Руслан Ротань во время празднования серебра.
"Все были очень счастливы. Радовались, потому что матч был важным и второе место – это историческое достижение. В раздевалке – теплые слова, объятия, улыбки. Все были очень довольны.
Главный тренер сказал, что мы молодцы, что пишем историю. Но также добавил, что хотел завоевать чемпионство. Говорил, что могли закончить сезон еще лучше. Нет, думаю, он не был зол через шампанское в прямом эфире”.
"Собрались в ресторане. Почти все пришли, буквально нескольких не было – у кого-то семья, маленькие дети. Было очень весело, рядом были и наши фанаты, праздновали вместе. Атмосфера была прекрасная, очень теплая, запоминающаяся надолго.
Филиппову, забившему 10 голов, подарили значок как лучшему бомбардиру "Александрии" в сезоне. Повесили на грудь. Это то, что я видел”, – сообщил футболист.
Отметим, что "желто-черные" будут выступать в квалификации Лиги конференций.
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