"Я бы все равно не остался": Вернидуб – об альтернативном финише сезона

Юрий Вернидуб заявил, что оставил бы "Кривбасс" даже в случае выхода команды в еврокубки.

"Я очень недоволен вторым кругом. Если бы мы очки взяли и с "Вересом", и с "Ингульцом", то мы в четверке точно были бы уже давно. Но, видите ли, это футбол, и тем он интересен, что ты не знаешь, откуда ждать, откуда придет.

Это все равно говорит о чем-то, что даже после третьего места (в прошлом году – прим.) мы в первой пятерке. С тем ресурсом, который у нас есть сегодня, я доволен. Я пожелал всем только двигаться вперед, я доволен каждым из ребят. У меня претензий ни к кому нет".