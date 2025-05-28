Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"Я бы все равно не остался": Вернидуб – об альтернативном финише сезона
Путевка в Лигу конференций не повлияла бы на решение
Фото: UA-Футбол/ Автор - Олександр Приходько
Юрий Вернидуб заявил, что оставил бы "Кривбасс" даже в случае выхода команды в еврокубки.
"Я очень недоволен вторым кругом. Если бы мы очки взяли и с "Вересом", и с "Ингульцом", то мы в четверке точно были бы уже давно. Но, видите ли, это футбол, и тем он интересен, что ты не знаешь, откуда ждать, откуда придет.
Это все равно говорит о чем-то, что даже после третьего места (в прошлом году – прим.) мы в первой пятерке. С тем ресурсом, который у нас есть сегодня, я доволен. Я пожелал всем только двигаться вперед, я доволен каждым из ребят. У меня претензий ни к кому нет".
"Я подарил бы выход в еврокубки для моего преемника, я бы все равно не остался, это я вам точно говорю. Но не удалось. Пусть меня простит кто здесь будет, я не знаю. Мне очень хотелось уйти, оставив подарок в Лиге конференций – пусть с первого раунда, пусть из какого, но я думаю, это было бы круто. Но не получилось", – заявил специалист.
"Кривбасс" занял пятое место в УПЛ, отстав от "Полесья" на 1 балл.
Популярное сейчас
- Финал ЛК длительное время имел определяющее значение для Шахтера. Теперь - нет. Но шансы на основной этап ЛЕ не утеряны
- Официально: Шахтер объявил имя нового главного тренера
- Федецкий: После финала ЛЕ Коломойский сказал Маркевичу: "Я не просил вас сюда выходить"
- Переговоры завершены. Назван клуб, который возглавит Ротань
- Защитник Динамо подарил своей девушке косметологическую клинику. ФОТО
- Игроки Динамо устроили семейный день после чемпионства