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"Я бы все равно не остался": Вернидуб – об альтернативном финише сезона

Премьер-лига
Обновлено

Путевка в Лигу конференций не повлияла бы на решение

"Я бы все равно не остался": Вернидуб – об альтернативном финише сезона

Фото: UA-Футбол/ Автор - Олександр Приходько

Новина українською

Юрий Вернидуб заявил, что оставил бы "Кривбасс" даже в случае выхода команды в еврокубки.

"Я очень недоволен вторым кругом. Если бы мы очки взяли и с "Вересом", и с "Ингульцом", то мы в четверке точно были бы уже давно. Но, видите ли, это футбол, и тем он интересен, что ты не знаешь, откуда ждать, откуда придет.

Это все равно говорит о чем-то, что даже после третьего места (в прошлом году – прим.) мы в первой пятерке. С тем ресурсом, который у нас есть сегодня, я доволен. Я пожелал всем только двигаться вперед, я доволен каждым из ребят. У меня претензий ни к кому нет".

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"Я подарил бы выход в еврокубки для моего преемника, я бы все равно не остался, это я вам точно говорю. Но не удалось. Пусть меня простит кто здесь будет, я не знаю. Мне очень хотелось уйти, оставив подарок в Лиге конференций – пусть с первого раунда, пусть из какого, но я думаю, это было бы круто. Но не получилось", – заявил специалист.

"Кривбасс" занял пятое место в УПЛ, отстав от "Полесья" на 1 балл.

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Юрий Вернидуб Кривбасс (Кривой Рог)
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Источник:
ПРОФУТБОЛ Digital
Опубликовал: Александр Симченко
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