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Наставник Оболони ответил на блиц-вопросы. Вспомнил о Шахтере, топ-тренерах АПЛ и первых потраченных деньгах в футболе
Донецкое дерби все еще в памяти
fc.obolon.ua
Главный тренер "Оболони" Сергей Шищенко ответил на вопросы в формате блиц.
– Как называют в команде?
– Во времена карьеры футболиста – Шиша.
– Кто ваш самый принципиальный соперник?
– Пожалуй, при игровой карьере – это "Шахтер" Донецк.
– Какой чемпионат считаете самым сильным в мире?
– Премьер-лига Англии. Также отмечу Ла Лигу по уровню футбольного интеллекта.
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– Игрок или тренер, с которым хотелось бы поужинать после тяжелой игры?
– Наверное, Артета или Гвардиола. Игрок? Ямаль.
– Любимый спортивный бренд?
– Nike. Очень качественный бренд.
– Любимая запрещенная еда или напиток?
– Жареный картофель с лучком.
– На что потратили первые деньги, которые удалось заработать в футболе?
– Неделю гуляли с друзьями в ресторане.
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– Слово, которое вы чаще всего используете на поле?
– Быстро. Всегда ведь нужна динамика и агрессия в матчах моей команды.
– Форма какого клуба была у вас первой в жизни?
– Я играл еще тогда, когда в свободной продаже не было формы топ-клубов. Поэтому, вероятно, "Олимпик" Харьков.
– За что любите футбол, а что раздражает?
– Футбол – это эмоции. За это его и люблю. Что раздражает? То, что не хочется видеть в футболе. Очень много вещей, которые нужно исправлять. Не хотел бы говорить об этом на камеру”, – сказал Шищенко.
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