Наставник Оболони ответил на блиц-вопросы. Вспомнил о Шахтере, топ-тренерах АПЛ и первых потраченных деньгах в футболе

Главный тренер "Оболони" Сергей Шищенко ответил на вопросы в формате блиц.

– Как называют в команде?

– Во времена карьеры футболиста – Шиша.

– Кто ваш самый принципиальный соперник?

– Пожалуй, при игровой карьере – это "Шахтер" Донецк.

– Какой чемпионат считаете самым сильным в мире?

– Премьер-лига Англии. Также отмечу Ла Лигу по уровню футбольного интеллекта.

Читайте также: Шищенко – о стабильно набранных очках: Мы понимаем, насколько важно выйти из этой ситуации

– Игрок или тренер, с которым хотелось бы поужинать после тяжелой игры?

– Наверное, Артета или Гвардиола. Игрок? Ямаль.

– Любимый спортивный бренд?

– Nike. Очень качественный бренд.

– Любимая запрещенная еда или напиток?

– Жареный картофель с лучком.

– На что потратили первые деньги, которые удалось заработать в футболе?

– Неделю гуляли с друзьями в ресторане.

Читайте также: Шищенко – о своем будущем: Конечно, я хочу расти как тренер

– Слово, которое вы чаще всего используете на поле?

– Быстро. Всегда ведь нужна динамика и агрессия в матчах моей команды.

– Форма какого клуба была у вас первой в жизни?

– Я играл еще тогда, когда в свободной продаже не было формы топ-клубов. Поэтому, вероятно, "Олимпик" Харьков.

– За что любите футбол, а что раздражает?

– Футбол – это эмоции. За это его и люблю. Что раздражает? То, что не хочется видеть в футболе. Очень много вещей, которые нужно исправлять. Не хотел бы говорить об этом на камеру”, – сказал Шищенко.

"Пивовары" финишировали 11-ми.