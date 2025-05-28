Левый Берег и Металлист 1925 представили совместный промо-ролик к очному противостоянию

Уже в четверг состоится первая встреча между "аистами" и харьковским клубом. По итогам двух поединков сильнейший коллектив будет играть в УПЛ 2025/26.

Претенденты на место в элитном дивизионе представили совместный промо-ролик к матчам. В центре внимания – клубные талисманы.

Напомним, что в июле прошлого года соперники уже боролись за путевку в Премьер-лигу. В ½ специального мини-турнира "финал четырех" столичная команда обыграла "Металлист 1925" (1:1, 5:4 по пенальти). Но тогда "аисты" представляли Первую лигу, а харьковчане – УПЛ. Также оппоненты провели в январе спарринг во Львове и подопечные Первака оформили разгромную викторию (3:0).