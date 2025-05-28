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Левый Берег и Металлист 1925 представили совместный промо-ролик к очному противостоянию

Премьер-лига
Обновлено

Команды снова будут бороться за путевку в Премьер-лигу

Левый Берег и Металлист 1925 представили совместный промо-ролик к очному противостоянию

Фото: Металіст 1925

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Уже в четверг состоится первая встреча между "аистами" и харьковским клубом. По итогам двух поединков сильнейший коллектив будет играть в УПЛ 2025/26.

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Претенденты на место в элитном дивизионе представили совместный промо-ролик к матчам. В центре внимания – клубные талисманы.

Напомним, что в июле прошлого года соперники уже боролись за путевку в Премьер-лигу. В ½ специального мини-турнира "финал четырех" столичная команда обыграла "Металлист 1925" (1:1, 5:4 по пенальти). Но тогда "аисты" представляли Первую лигу, а харьковчане – УПЛ. Также оппоненты провели в январе спарринг во Львове и подопечные Первака оформили разгромную викторию (3:0).

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Металлист 1925 (Харьков) Левый берег (Киев)
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Источник:
Металіст 1925, Лівий Берег
Опубликовал: Александр Симченко
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