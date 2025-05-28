Рух попрощался с главным тренером. Ему уже есть замена

Львовский "Рух" в межсезонье сменил тренера. Официальной информации пока нет, но по информации UA-Футбол, Виталий Пономарев, у которого заканчивается контакт с львовянами, уже попрощался с клубом и сложил свои полномочия. На его место готовится заступить Иван Федык, который уже работал с первой командой в сезоне 2020/21, а также тренировал "Рух-2".

Отметим, что Виталий Пономарев, как ранее сообщал UA-Футбол, готовится возглавить ЛНЗ, который уже официально распрощался с Романом Григорчуком.

"Рух" под руководством Виталия Пономарева прошлый чемпионат закончил на восьмом месте в турнирной таблице. ЛНЗ финишировал 12-м.

Добавим, что в это межсезонье смена тренера состоялась/происходит сразу в нескольких клубах УПЛ: в "Рухе", ЛНЗ, "Шахтере", "Кривбассе", "Полесье", "Александрии", возможно – в "Ворскле" и "Заре".