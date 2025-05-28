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"Он еще позажигает". Маркевич назвал лучшего игрока чемпионата Украины

Премьер-лига

Мирон Богданович выделил лидера киевского "Динамо"

"Он еще позажигает". Маркевич назвал лучшего игрока чемпионата Украины

Фото: ФК Карпати

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Заслуженный тренер Украины Мирон Маркевич высказался о лидере "Динамо" Андрее Ярмоленко.

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"Андрей Ярмоленко – лучший, на данный момент, игрок нашего чемпионата. Тут все логично, что руководство клуба продлило с этим классным полузащитником контракт, несмотря на его возраст.

Думаю, он еще позажигает (улыбается). А у молодых динамовских футболистов будет прекрасная возможность и дальше учится у этого мастера", – сказал Маркевич для Sport.ua.

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Андрей Ярмоленко Мирон Маркевич Динамо (Киев)
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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
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