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"Он еще позажигает". Маркевич назвал лучшего игрока чемпионата Украины
Мирон Богданович выделил лидера киевского "Динамо"
Фото: ФК Карпати
Заслуженный тренер Украины Мирон Маркевич высказался о лидере "Динамо" Андрее Ярмоленко.
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"Андрей Ярмоленко – лучший, на данный момент, игрок нашего чемпионата. Тут все логично, что руководство клуба продлило с этим классным полузащитником контракт, несмотря на его возраст.
Думаю, он еще позажигает (улыбается). А у молодых динамовских футболистов будет прекрасная возможность и дальше учится у этого мастера", – сказал Маркевич для Sport.ua.
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Источник:Sport.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
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