"Он еще позажигает". Маркевич назвал лучшего игрока чемпионата Украины

Заслуженный тренер Украины Мирон Маркевич высказался о лидере "Динамо" Андрее Ярмоленко.

"Андрей Ярмоленко – лучший, на данный момент, игрок нашего чемпионата. Тут все логично, что руководство клуба продлило с этим классным полузащитником контракт, несмотря на его возраст.

Думаю, он еще позажигает (улыбается). А у молодых динамовских футболистов будет прекрасная возможность и дальше учится у этого мастера", – сказал Маркевич для Sport.ua.