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Василий Кобин остается в Ингульце. Поворознюк поставил перед тренером амбициозную задачу

Премьер-лига

Уже состоялась встреча наставника с руководством

Василий Кобин остается в Ингульце. Поворознюк поставил перед тренером амбициозную задачу

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Слухи о том, что главный тренер "Ингульца" возглавит "Рух", остаются лишь слухами. Во Львове, как и где-нибудь еще, Василия Кобина не будет. По эксклюзивной информации UA-Футбол, 40-летний специалист останется в Петрово и на следующий сезон.

Причин такого решения как минимум две. Во-первых, руководство "Руха" не рассматривает Кобина как замену Виталию Пономареву. Во-вторых, Василий Васильевич Кобин уже провел встречу с президентом "Ингульца" и Александр Поворознюк поставил задачу за год вернуться в "элиту" украинского футбола.

Напомним, что прошлым летом Кобин стал "планом Б" для "Ингульца", который рассчитывал на Желько Любеновича как главного тренера. Под руководством Василия Кобина петровцы до последнего тура боролись за возможность остаться в УПЛ, однако в итоге заняли 15-е место и следующий сезон проведут в Первой лиге.

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Василий Кобин Ингулец (Петрово) эксклюзив UA-Футбол
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: UA-Футбол
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