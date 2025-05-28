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"Есть один интернациональный язык". Конопля - об общении с легионерами Шахтера

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"Есть один интернациональный язык". Конопля - об общении с легионерами Шахтера

Фото: ФК Шахтар/Автор - невідомий

Новина українською

Защитник "Шахтера" Ефим Конопля рассказал, как иностранцы общаются с украинцами в команде.

- Сейчас в команде очень много бразильцев. Как проходит коммуникация с украинцами - вы учите португальский, они учат украинский, или вы разговариваете на английском? И как вообще языковой барьер влияет на атмосферу в команде?

- Вообще есть один интернациональный язык - язык футбола. И это самое главное. Несколько ребят бразильцев разговаривают на английском, когда был Тарас - то он хорошо разговаривал на португальском.

Но сейчас есть переводчик и, конечно, мы знаем какие-то слова на португальском и также мы учим их разговаривать на украинском, - сказал Конопля.

Ранее Конопля сообщил, что ведет переговоры о продлении контракта с донецким клубом.

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Шахтер (Донецк) Ефим Конопля
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Источник:
Tribuna.com
Опубликовал: Алина Ерофеева
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