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На Ворсклу наложили третий трансферный бан

Премьер-лига
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Дела плохи

На Ворсклу наложили третий трансферный бан

Фото: ФК Ворскла

Новина українською

На "Ворсклу" снова наложили трансферный бан. Об этом стало известно из официального реестра FIFA Registration Ban List.

Запрет вступил в силу 26 мая. Как и предыдущие, он запрещает клубу регистрировать новых игроков на протяжении следующих трех трансферных окон.

Это уже третья подобная санкция для полтавского клуба. Первый трансферный бан "Ворскла" получила 8 апреля 2025 года, а второй - 30 апреля 2025 года.

На Ворсклу наложили третий трансферный бан - изображение 1

Напомним, что "Ворсклу" наказывают за невыполнение финансовых обязательств перед футболистами. Первый трансферный бан клуб получил из-за долгов перед экс-игроком Ардитом Толи.

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Источник:
FIFA
Опубликовал: Алина Ерофеева
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