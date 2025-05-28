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На Ворсклу наложили третий трансферный бан
Дела плохи
Фото: ФК Ворскла
На "Ворсклу" снова наложили трансферный бан. Об этом стало известно из официального реестра FIFA Registration Ban List.
Запрет вступил в силу 26 мая. Как и предыдущие, он запрещает клубу регистрировать новых игроков на протяжении следующих трех трансферных окон.
Это уже третья подобная санкция для полтавского клуба. Первый трансферный бан "Ворскла" получила 8 апреля 2025 года, а второй - 30 апреля 2025 года.
Напомним, что "Ворсклу" наказывают за невыполнение финансовых обязательств перед футболистами. Первый трансферный бан клуб получил из-за долгов перед экс-игроком Ардитом Толи.
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