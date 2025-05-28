Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"Было честью быть частью команды". Один из лидеров Александрии намекнул на уход
Португалец опубликовал эмоциональный пост
Фото: Instagram
Португальский защитник "Александрии" Мигель Кампуш подвел итоги исторического сезона для команды. Он опубликовал пост в своем Instagram, который можно воспринимать одновременно как прощание.
"Незабываемый сезон подходит к концу - путешествие, наполненное усердной работой, стойкостью и историческим достижением: мы заняли второе место, лучший результат в истории "Александрии".
Для меня было большой честью быть частью этой команды и внести свой вклад в столь значимое событие. Каждый матч, каждая тренировка и каждое испытание сближали нас и делали сильнее.
Сердечное спасибо клубу, моим товарищам по команде, тренерскому штабу, болельщикам и, конечно, моей семье за поддержку на протяжении всего сезона.
Эта глава заканчивается гордостью, но огонь, который стремится расти и достигать еще больших высот, остается", - написал Кампуш.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Популярное сейчас
- Василий Кобин остается в Ингульце. Поворознюк поставил перед тренером амбициозную задачу
- Финал ЛК длительное время имел определяющее значение для Шахтера. Теперь - нет. Но шансы на основной этап ЛЕ не утеряны
- В центре Киева. Как Шахтер представил нового главного тренера. ВИДЕО
- Полесье в еврокубках. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25
- Игроки Динамо устроили семейный день после чемпионства
- Второй шанс для любви: жена игрока сборной Украины подтвердила примирение после измены