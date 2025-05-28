"Было честью быть частью команды". Один из лидеров Александрии намекнул на уход

Португальский защитник "Александрии" Мигель Кампуш подвел итоги исторического сезона для команды. Он опубликовал пост в своем Instagram, который можно воспринимать одновременно как прощание.

"Незабываемый сезон подходит к концу - путешествие, наполненное усердной работой, стойкостью и историческим достижением: мы заняли второе место, лучший результат в истории "Александрии".

Для меня было большой честью быть частью этой команды и внести свой вклад в столь значимое событие. Каждый матч, каждая тренировка и каждое испытание сближали нас и делали сильнее.

Сердечное спасибо клубу, моим товарищам по команде, тренерскому штабу, болельщикам и, конечно, моей семье за поддержку на протяжении всего сезона.

Эта глава заканчивается гордостью, но огонь, который стремится расти и достигать еще больших высот, остается", - написал Кампуш.