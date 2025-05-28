Левый берег – Металлист 1925. АУДИО онлайн трансляция первого матча плей-офф за право участия в УПЛ

UA-Футбол организует комментарий первого поединка плей-офф за право участия в УПЛ между "Левым берегом" и "Металлистом 1925".

Согласно регламенту соревнований чемпионата Украины, 13-я и 14-я команды по итогам кампании проведут два матча с 4-й и 3-й командами Первой лиги за право участия в следующем сезоне УПЛ. "Кудровка" встретится с "Ворсклой", "Левый берег" – с "Металлистом 1925". Чего ждать от первой части дуэли? Решится ли что-то до воскресенья? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в четверг, 29 мая – в 17:55 по киевскому времени.

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Комментатор: Тарас Вархоляк