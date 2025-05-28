  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Левый берег – Металлист 1925. АУДИО онлайн трансляция первого матча плей-офф за право участия в УПЛ

В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Левый берег – Металлист 1925. АУДИО онлайн трансляция первого матча плей-офф за право участия в УПЛ

Премьер-лига

Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок

Левый берег – Металлист 1925. АУДИО онлайн трансляция первого матча плей-офф за право участия в УПЛ

Київстар ТБ

Новина українською

UA-Футбол организует комментарий первого поединка плей-офф за право участия в УПЛ между "Левым берегом" и "Металлистом 1925".

Читайте такжеФиналы ЛЧ и ЛК плюс плей-офф за право участия в УПЛ. Расписание футбола на 26 мая – 1 июня

Согласно регламенту соревнований чемпионата Украины, 13-я и 14-я команды по итогам кампании проведут два матча с 4-й и 3-й командами Первой лиги за право участия в следующем сезоне УПЛ. "Кудровка" встретится с "Ворсклой", "Левый берег" – с "Металлистом 1925". Чего ждать от первой части дуэли? Решится ли что-то до воскресенья? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в четверг, 29 мая – в 17:55 по киевскому времени.

Матчи УПЛ / Кубка Украины могут сдвигаться или прерываться из-за воздушных тревог

Комментатор: Тарас Вархоляк

По теме
yellow-arrow
Лучший вратарь УПЛ сезона 2024/25 попрощался со своей командой
yellow-arrow
Кудровка – Ворскла. АУДИО онлайн трансляция первого матча плей-офф за право участия в УПЛ
yellow-arrow
Источник: легионер Полесья мог покинуть команду по соображениям безопасности
чемпионат Украины УПЛ Украинская Премьер-лига Металлист 1925 (Харьков) Трансляция Аудио онлайн стрим Левый берег (Киев)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ua-football.com
Опубликовал: Влад Петрушевский Тарас Вархоляк
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости