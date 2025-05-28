Источник: легионер Полесья мог покинуть команду по соображениям безопасности

Уругвайский нападающий "Полесья" Факундо Батиста рассматривал вариант с уходом из лагеря Факундо Батиста рассматривал вариант с уходом из лагеря житомирского клуба из-за ситуации с безопасностью и угрозы обстрелов.

Об этом рассказал известный журналист Владимир Зверов.

"Ходили слухи, что несмотря на трехлетний контракт уругвайца, возможно, этот сезон станет финальным для Батисты, и он не будет играть дальше в "Полесье". У него были определенные опасения относительно наших реалий, как и у многих легионеров. Потому что он живет в том населенном пункте, где очень много разных звуков слышно - как работает ПВО и так далее. Он легионер, который здесь живет несколько месяцев, также отец его тоже здесь живет. Семья, накрутка, все это присутствует.

Действительно, у Батисты были такие мысли: а что дальше, оставаться ли в Украине или не оставаться. Но президент "Полесья" Геннадий Буткевич переговорил с ним, успокоил его. Я внимательно смотрел за 9-м номером "Полесья" в течение матча с "Кривбассом", после матча смотрел за его эмоциями. Даже фотография была в соцсетях "Полесья", на которой не выглядит, что Факундо Батиста завтра уедет из "Полесья" и скажет всем: адьйос, я куда-то там в Европу еду, или в Южную Америку, или в Мексику, или еще куда-то", - сказал он о 26-летнем легионере "волков“.