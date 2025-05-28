Лучший вратарь УПЛ сезона 2024/25 попрощался со своей командой

Голкипер "Александрии" Георгий Ермаков попрощался с клубом. Он опубликовал пост в своем Instagram, где выразил благодарность ВСУ, а также всем, кто поддерживал его в команде.

Напомним, что летом 2024 года "горожане" продали 23-летнего украинца в "Маккаби" Хайфа, при этом сразу же арендовав его до 30 июня 2025 года. Новый сезон он начнет в Израиле.

"Всегда мечтаешь о большем, но с этой командой этого хотелось особенно. Я хочу поблагодарить всех коллег, тренерский штаб, руководство и каждого, кто работает в ФК "Александрия". Это были годы плодотворного труда, невероятных эмоций и важных побед. Мы творили историю. Это был настоящий футбол, настоящая команда и настоящие люди. Особая благодарность каждому работнику клуба - тем, кто ежедневно остается за кадром, но без кого невозможно наше существование: работникам базы, стадиона, водителям, офицерам охраны, медицинскому персоналу, администрации. Вы - основа большой семьи под названием "Александрия". Большое спасибо Вооруженным силам Украины за возможность играть в футбол во время, когда каждый день - это борьба. Именно благодаря Вам мы имеем шанс выходить на поле, работать и вдохновлять. Ваше мужество - наш тыл и сила. Я бесконечно благодарен каждому болельщику, кто в такое сложное время для страны продолжал поддерживать клуб в каждом уголке футбольной Украины. Этот город и эти люди - навсегда в моем сердце. Спасибо большое, моя Александрия!", - написал Ермаков.