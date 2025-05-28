Леоненко: Какая-то хрень в интернете пишет, что я алкоголик. Я на это не обращаю внимания

Бывший форвард "Динамо" Виктор Леоненко отреагировал на слова защитника "бело-синих" Дениса Попова, который сказал, что "слушать чемпионов микрофона и дивана - не мое дело".

"Если Попов имел в виду меня, то мне можно все. Я могу поматериться с братьями Суркисами и Ринатом Леонидовичем Ахметовым, я могу поматериться с любым президентом, потому что я футболист и никому никогда не врал.

Попов гордится тем, что выиграл первенство города, по-другому я наш чемпионат назвать не могу. Я никогда никому не желал и не желаю в этой жизни ничего плохого. Я поздравляю "Динамо" с чемпионством, но уровень нашего чемпионата оставляет желать лучшего.

Почему-то некоторые люди думают, что я ненавижу "Динамо", но это неправда. Какая-то хрень в интернете пишет, что я алкоголик. Это просто вбросы, и я на это не обращаю внимания.

Попову я скажу одно: "Парень, ты слишком часто травмируешься как для защитника. Позвони Кузнецову или Бессонову, но ему лучше не звони. Это железный человек, который не знает, что такое травмы", - сказал Леоненко.