  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Леоненко: Какая-то хрень в интернете пишет, что я алкоголик. Я на это не обращаю внимания

В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Леоненко: Какая-то хрень в интернете пишет, что я алкоголик. Я на это не обращаю внимания

Премьер-лига
Обновлено

Много тем затронул

Леоненко: Какая-то хрень в интернете пишет, что я алкоголик. Я на это не обращаю внимания

Фото: dynamo.kiev.ua

Новина українською

Бывший форвард "Динамо" Виктор Леоненко отреагировал на слова защитника "бело-синих" Дениса Попова, который сказал, что "слушать чемпионов микрофона и дивана - не мое дело".

"Если Попов имел в виду меня, то мне можно все. Я могу поматериться с братьями Суркисами и Ринатом Леонидовичем Ахметовым, я могу поматериться с любым президентом, потому что я футболист и никому никогда не врал.

Попов гордится тем, что выиграл первенство города, по-другому я наш чемпионат назвать не могу. Я никогда никому не желал и не желаю в этой жизни ничего плохого. Я поздравляю "Динамо" с чемпионством, но уровень нашего чемпионата оставляет желать лучшего.

Почему-то некоторые люди думают, что я ненавижу "Динамо", но это неправда. Какая-то хрень в интернете пишет, что я алкоголик. Это просто вбросы, и я на это не обращаю внимания.

Попову я скажу одно: "Парень, ты слишком часто травмируешься как для защитника. Позвони Кузнецову или Бессонову, но ему лучше не звони. Это железный человек, который не знает, что такое травмы", - сказал Леоненко.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
По теме
yellow-arrow
Александр Кучер: Ответственность за результат нести нужно всем вместе
yellow-arrow
Легионер Колоса получил дебютный вызов в свою сборную
yellow-arrow
Кривбасс открыл голосование за лучшего игрока месяца
Виктор Леоненко Динамо (Киев) УПЛ Денис Попов
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Sport-express.ua
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Barcelinius (earthman)
28.05.2025 в 13:25
А у нас как... если человек умный и сообразительный, как к примеру я, то значит сразу алкоголик.
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 3
avatar
Barcelinius (earthman)
28.05.2025 в 13:25
А у нас как... если человек умный и сообразительный, как к примеру я, то значит сразу алкоголик.
Ответить
0
0
Caballero (DC)
28.05.2025 в 13:06
Молодець, Леон! Гідна відповідь суківському вилупку!
Ответить
1
0
avatar
Barcelinius (earthman)
28.05.2025 в 13:31
Ты тоже за Леона топишь? Отрадно, отрадно...
Ответить
0
1

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости