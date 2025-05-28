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Кузык: Был шанс попасть в еврокубки, но не воспользовались им

Премьер-лига

Хавбек "Кривбасса" прокомментировал ничью с "Полесьем"

Кузык: Был шанс попасть в еврокубки, но не воспользовались им

Фото: ФК Кривбас

Новина українською

Полузащитник "Кривбасса" Денис Кузык прокомментировал ничью в выездном матче 30 тура УПЛ против "Полесья" (1:1).

- Денис, как оцениваешь игру?

- Мы имели хороший шанс выйти в еврокубки, но им не воспользовались - сыграли 1:1. Настроения, честно говоря, из-за этого нет, поэтому никаких впечатлений.

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- Чего именно не хватило для нужного результата?

- Мы имели моменты, забили гол, играли в свой футбол, доминировали. Во втором тайме пропустили мяч, а потом не смогли дожать соперника. Да, мы знали, что "Заря" выигрывает, тем более, понимали, что надо идти вперед и забивать.

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- Самый тяжелый момент в твоей карьере?

- Правильнее будет сказать, болезненный. Очень тяжело, ведь был реальный шанс попасть в еврокубки. К сожалению, в этом году это у нас не получилось.

- Поддержка фанов, которые приехали на игру, чувствовалась?

- Да, очень. После игры мы собрались вместе с ультрас клуба. Они поблагодарили нас за то, что мы бились до последнего тура. Им благодарность в свою очередь за поддержку, они приезжали на каждую игру сезона, - сказал Кузык.

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Источник:
ФК Кривбас
Опубликовал: Алина Ерофеева
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