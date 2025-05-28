Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Кузык: Был шанс попасть в еврокубки, но не воспользовались им
Хавбек "Кривбасса" прокомментировал ничью с "Полесьем"
Фото: ФК Кривбас
Полузащитник "Кривбасса" Денис Кузык прокомментировал ничью в выездном матче 30 тура УПЛ против "Полесья" (1:1).
- Денис, как оцениваешь игру?
- Мы имели хороший шанс выйти в еврокубки, но им не воспользовались - сыграли 1:1. Настроения, честно говоря, из-за этого нет, поэтому никаких впечатлений.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
- Чего именно не хватило для нужного результата?
- Мы имели моменты, забили гол, играли в свой футбол, доминировали. Во втором тайме пропустили мяч, а потом не смогли дожать соперника. Да, мы знали, что "Заря" выигрывает, тем более, понимали, что надо идти вперед и забивать.
- Самый тяжелый момент в твоей карьере?
- Правильнее будет сказать, болезненный. Очень тяжело, ведь был реальный шанс попасть в еврокубки. К сожалению, в этом году это у нас не получилось.
- Поддержка фанов, которые приехали на игру, чувствовалась?
- Да, очень. После игры мы собрались вместе с ультрас клуба. Они поблагодарили нас за то, что мы бились до последнего тура. Им благодарность в свою очередь за поддержку, они приезжали на каждую игру сезона, - сказал Кузык.
Популярное сейчас
- "Он еще позажигает". Маркевич назвал лучшего игрока чемпионата Украины
- Финал ЛК длительное время имел определяющее значение для Шахтера. Теперь - нет. Но шансы на основной этап ЛЕ не утеряны
- Рух попрощался с главным тренером. Ему уже есть замена
- Полесье в еврокубках. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25
- Защитник Динамо подарил своей девушке косметологическую клинику. ФОТО
- Второй шанс для любви: жена игрока сборной Украины подтвердила примирение после измены