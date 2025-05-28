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Экс-игрок Динамо высказался о возможном возвращении в киевский клуб

Премьер-лига

Не исключил такой вариант

Экс-игрок Динамо высказался о возможном возвращении в киевский клуб

ФК "Динамо" / Автор невідомий

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Бывший защитник киевского "Динамо" Томаш Кендзера, который ныне выступает за греческий ПАОК, оценил идею о возможном возвращении в стан "бело-синих".

"Когда вернусь в "Динамо"? (улыбается – прим.). Пока не знаю, ведь у меня есть действующий контракт. Когда его срок завершится, тогда и посмотрим", – ответил поляк журналисту.

Напомним, Кендзера перешел в "Динамо" в 2017 году из познаньского "Леха" за 1,5 млн евро. С момента начала полномасштабного вторжения Томаш дважды отправлялся в аренду, а летом 2024 года пополнил состав ПАОКа.

В ушедшем сезоне Кендзера сыграл 42 матча во всех турнирах на клубном уровне, в которых оформил два ассиста. Контракт польского защитника с бронзовым призером чемпионата Греции рассчитан до июня 2026 года.

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Опубликовал: Александр Бураков
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