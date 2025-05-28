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Кривбасс открыл голосование за лучшего игрока месяца
На награду претендуют шесть футболистов
Фото: ФК Кривбас
"Кривбасс" объявил о начале голосования среди болельщиков за лучшего игрока команды по итогам мая.
За индивидуальную награду поборются шесть исполнителей. Это вратарь Андрей Клищук, полузащитники Денис Кузык, Артур Микитишин и Егор Твердохлеб, а также защитники Александр Романчук и Ян Юрчец.
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В этом месяце криворожский клуб провел 5 матчей: победы над "Левым Берегом" (4:0) и "Оболонью" (1:0), ничьи с "Рухом" (0:0) и "Полесьем" (1:1), а также поражение от "Колоса" (0:1).
Проголосовать за своего фаворита болельщики могут на официальном канале "Кривбасса" в Telegram. Сделать это можно до 30 мая.
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