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Кривбасс открыл голосование за лучшего игрока месяца

Премьер-лига

На награду претендуют шесть футболистов

Кривбасс открыл голосование за лучшего игрока месяца

Фото: ФК Кривбас

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"Кривбасс" объявил о начале голосования среди болельщиков за лучшего игрока команды по итогам мая.

За индивидуальную награду поборются шесть исполнителей. Это вратарь Андрей Клищук, полузащитники Денис Кузык, Артур Микитишин и Егор Твердохлеб, а также защитники Александр Романчук и Ян Юрчец.

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В этом месяце криворожский клуб провел 5 матчей: победы над "Левым Берегом" (4:0) и "Оболонью" (1:0), ничьи с "Рухом" (0:0) и "Полесьем" (1:1), а также поражение от "Колоса" (0:1).

Проголосовать за своего фаворита болельщики могут на официальном канале "Кривбасса" в Telegram. Сделать это можно до 30 мая.

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Александр Романчук Кривбасс (Кривой Рог) Андрей Клищук Денис Кузык Артур Микитишин Егор Твердохлеб Ян Юрчец
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Источник:
ФК Кривбас
Опубликовал: Алина Ерофеева
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