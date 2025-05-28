Легионер Колоса получил дебютный вызов в свою сборную

Полузащитник "Колоса" Ника Гагнидзе получил вызов в расположение сборной Грузии. Для 24-летнего хавбека это первый вызов в национальную команду.

В сезоне-2024/25 Гагнидзе провел 23 матча за ковалевцев во всех турнирах, забил два гола и отдал два ассиста.

Стоит заметить, что в список вызванных игроков вошли и другие представители УПЛ: защитник "Шахтера" Георгий Гочолейшвили, который в данный момент на правах аренды играет за "Копенгаген", и полузащитник ЛНЗ Шота Ноникашвили.

А вот для Георгия Цитаишвили из "Гранады", чей контракт до сих пор принадлежит киевскому "Динамо", места в списке не нашлось.

Добавим, что в июне сборная Грузии проведет два товарищеских матча: 5 июня команда сыграет против Фарерских островов и 8 июня - против Кабо-Верде.