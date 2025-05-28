Александр Кучер: Ответственность за результат нести нужно всем вместе

Главный тренер одесского "Черноморца" Александр Кучер в интервью корреспонденту UA-Футбол рассказал о периоде своей работы в этой команде в весенней части сезона-2024/25.

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- У руля "Черноморца" вы встали в непростой период. Со своим предшественником, Александром Бабичем, о возможных игровых причинах турнирного положения в начале своей работы в Одессе общались?

- Да, мы разговаривали. Он высказал свое видение по игрокам и по тем или иным ситуациям. Но как бы там ни было, а учитывая советы предшественника, я смотрел на все своим взглядом. Ведь как известно, каждый тренер имеет собственные мысли, соображения. Все по-другому. Вот я и пересматривал по-своему.

- Вы возглавили команду в период двухнедельной паузы в чемпионате, когда после матчей сборной Украины с бельгийцами до очередного календарного поединка "Черноморца" оставалась неделя. Этого времени хватило, чтобы определиться с возможностями новых подопечных?

- Конечно же, нет. Ведь тренировка - это один процесс, а игра - совсем другой. Это и давление, и ответственность, и психологическая составляющая. За этот короткий промежуток времени определить возможности футболистов нереально. Для того, чтобы понять, кто из игроков что из себя представляет - нужно четыре-пять игр. В процессе ознакомления с новыми подопечными надо учитывать не только уровень их мастерства, но и ответственность к требованиям и то, как человек ведет себя в быту. Есть немало факторов, которые позволяют формировать впечатление о том или ином футболисте. Нужно, чтобы он был профессионалом не только на футбольном поле, но и за его пределами.

- После поражения от "Карпат", которое стало следствием двух необоснованных и безосновательных ошибок вратаря Артура Рудько и защитника Владимира Арсича над психологией подопечных приходилось работать?

- Конечно, после того матча все были очень расстроены. Однако вместе с тем понимали, что что-то в нашей игре все же вырисовывается. Времени на то, чтобы грустить, у нас не было.

- Домашняя победа над ЛНЗ на время вселила надежду на улучшение турнирных показателей, однако два выездных поражения от "Оболони" и "Вереса" снова обнажили ту же самую проблему - недостаток надежности на последнем рубеже. Какие выводы сделали тогда для себя?

- Знаете, вопрос не только в последнем рубеже. Нужно смотреть масштабнее. Ведь есть вопросы и к действиям игроков переднего и среднего звеньев. Учитывая, что вратарь себе забивает или пропускает необязательный мяч, мы учитываем финальный аккорд. Но повторюсь: в этих голах ряд причин, которые им предшествовали. На первый взгляд, рисунок игры вроде бы выглядит ярким, а как начинаешь разбираться в этом глубже, то видишь большие проблемы.

- Проигрыш в родных стенах "Руху" и "Шахтеру", видимо, дал для вашего тренерского штаба много почвы для размышлений, не так ли?

- Каждое поражение накладывает какой-то психологический отпечаток. После этого обычно начинаешь размышлять и анализировать, что и как ты делаешь. Но все равно мы понимали, что работаем в нужном русле. Мы не останавливались, а искали оптимальный вариант состава. И верили в то, что в плане организации игры все получится.

- Победа над "Ворсклой", как и ничьи с "Динамо" и "Александрией" показали, что команда способна не только сопротивляться, но и добывать очки. Однако все это оказалось слишком поздно. Футболисты свою вину чувствуют?

- Думаю, каждый член команды это чувствует. Как и каждый человек, который работает в нашем клубе. Поэтому ответственность лежит на всех вместе, ведь вину вешать на кого-то одного нельзя. Если мы всем коллективом заняли то место, на котором оказались, то и отвечать за это должны вместе.

- В "Черноморце" нынешнего образца немало легионеров. О наличии кого из них вы нисколько не жалеете?

- Я не разделяю футболистов на легионеров и наших, украинских ребят. Есть одна команда, которая не выполнила задачу. Если же мы будем к одним футболистам относиться так, а к другим иначе, то это уже не команда.... Выделять по принципу: ты молодец, а ты - плохой, я никогда не буду. Это не про меня. Я не являюсь сторонником методов, когда одного гладишь по головке, а другому даешь по шее. Как тогда после этого ко мне будут футболисты относиться?

- Не кажется ли вам, что нападающие Алексей Хобленко и Денис Безбородько сыграли ниже своих возможностей?

- С тех пор, как я пришел в команду, Хобленко забил три мяча - по одному в матчах с "Рухом", "Ворсклой" и "Динамо". Поэтому я не считаю, что он сыграл ниже своих возможностей. В концовке сезона этот игрок очень неплохо выглядел. Что касается Безбородько, то он всегда играл с травмой. У него есть проблема с ахиллом, поэтому это всегда сказывалось. Он стремился как можно быстрее вернуться на поле - и именно это всегда ему мешало. Где-то, возможно, недолечился и не выдержал полностью паузу во время больничного.

- Разочарований за два месяца работы в Одессе у вас было много?

- Не могу сказать, что было именно разочарование. Мы, конечно же, хотим большего. Но не всегда оно получается так, как ты хочешь. Ведь на футбольном поле есть такие моменты, которые ты даже не можешь предугадать. Те ошибки, которые мы совершали, очень болезненно нами воспринимались и давали негатив. Они были нелогичными, к тому же, их было много. Когда они случаются один раз - это одно, а вот когда в каждой игре - совсем другое. Особенно когда такое происходит в течение шести матчей. Конечно, из-за этого возникает нервозность у футболистов, ведь они понимали, что у них в следующей игре нет права на ошибку. Вот именно эти моменты им и мешали - как раз поэтому они и случались. Поэтому чтобы избавиться от психологического осадка в этом вопросе, нужно было достучаться до сознания ребят и напомнить им, что они умеют играть в футбол. Умеют и могут, ведь на футбольном поле все мы одинаковы. Важно было все это футболистами донести, чтобы они поняли и поверили в себя, зная, что играть можно против любого соперника.

- Что вас в работе порадовало?

- Было очень приятно увидеть болельщиков на трибунах стадиона "Черноморец". Они были нам нужны. Сколько раз клуб пытался их вернуть на стадион, обращаясь в соответствующие органы - и все же у нас это получилось!

- Определились со списком футболистов, с кем планируете продолжить сотрудничество?

- Пока конкретики нет. Будем разговаривать с президентом клуба и решать этот вопрос.

- С выбыванием в первую лигу количество желающих играть в "Черноморце" может заметно уменьшиться. Этот факт вас не смущает?

- Да нет. Нужно воспринимать реальность такой, какая она есть. Кто-то из футболистов хочет играть в "Черноморце", а кто-то не хочет. А еще есть вопрос, нужен ли тот или иной игрок клубу, если он не желает в нем играть? И если люди каждые полгода бегают из одной команды в другую, то стоит задуматься: что это за футболисты? Вот и все. Это так же просто, как сложить два плюс два.

- Как команда проведет летние каникулы?

- На период отпуска футболисты получили индивидуальные программы. Им нужно выполнить много работы, чтобы ее было меньше перед началом сезона, когда мы соберемся после каникул. Подготовка к новому чемпионату будет проходить в Одессе, на нашей клубной базе. Тренировки будут чередоваться с контрольными матчами.

- Есть ли на сегодняшний день финансовые задолженности?

- Как мне сказали, в начале июня долги должны быть закрыты. Клуб должен со всеми рассчитаться.

- Как вам Одесса? Успели ли привыкнуть к атмосфере этого города?

- Признаюсь честно: с нашей тренировочной базы в Совиньоне я еще никуда не выходил. У меня все эти два месяца были только ее корпус, моя комната и футбольное поле. Города еще не видел. Когда-то я неоднократно приезжал в него как игрок и тренер, и могу сказать, что Одесса мне еще тогда очень понравилась.

Фото - UA-Футбол