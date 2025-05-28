  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Официально. Динамо продлило контракт с Караваевым

В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Официально. Динамо продлило контракт с Караваевым

Премьер-лига
Обновлено

По системе 1+1

Официально. Динамо продлило контракт с Караваевым

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

"Динамо" и 32-летний универсал Александр Караваев договорились о продлении контракта.

Как сообщает пресс-служба киевлян, соглашение подписано на один сезон с опцией пролонгации еще на год.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Караваев выступает за "бело-синих" с лета 2019 года. За это время он сыграл 127 матчей в УПЛ, 11 матчей в Кубке Украины, 3 матча в Суперкубке Украины и 43 матча в еврокубках.

В сезоне 2024/25 Караваев провел за столичный клуб 17 матчей в УПЛ (12 в стартовом составе, 3 гола), 3 матча в Кубке Украины (2 - в стартовом составе) и 9 матчей в еврокубках (9 в стартовом составе, 2 гола).

Вместе с "Динамо" Караваев уже дважды стал чемпионом Украины, дважды завоевывал Кубок и дважды Суперкубок страны.

По теме
yellow-arrow
Популярность Шахтера в соцсетях значительно возросла после назначения Турана
yellow-arrow
"Над этим и будем работать". Нагорняк назвал главные цели Эпицентра после выхода в УПЛ
yellow-arrow
Александр Кучер: Ответственность за результат нести нужно всем вместе
Александр Караваев Динамо (Киев)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ФК Динамо Київ
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости