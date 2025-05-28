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Официально. Динамо продлило контракт с Караваевым
По системе 1+1
Фото: ФК Динамо Київ
"Динамо" и 32-летний универсал Александр Караваев договорились о продлении контракта.
Как сообщает пресс-служба киевлян, соглашение подписано на один сезон с опцией пролонгации еще на год.
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Караваев выступает за "бело-синих" с лета 2019 года. За это время он сыграл 127 матчей в УПЛ, 11 матчей в Кубке Украины, 3 матча в Суперкубке Украины и 43 матча в еврокубках.
В сезоне 2024/25 Караваев провел за столичный клуб 17 матчей в УПЛ (12 в стартовом составе, 3 гола), 3 матча в Кубке Украины (2 - в стартовом составе) и 9 матчей в еврокубках (9 в стартовом составе, 2 гола).
Вместе с "Динамо" Караваев уже дважды стал чемпионом Украины, дважды завоевывал Кубок и дважды Суперкубок страны.
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