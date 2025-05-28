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Популярность Шахтера в соцсетях значительно возросла после назначения Турана
Назначение нового тренера вызвало резкий рост подписчиков
shakhtar.com
Вчера, 27 мая "Шахтер" официально объявил о назначении турецкого специалиста Арды Турана на пост главного тренера команды, что сразу отразилось на росте активности в социальных сетях клуба.
На 21:35, сразу после презентации, статистика социальных платформ клуба выглядела так:
- Instagram: 716 059 подписчиков
- Twitter (украинская версия): 60 009 подписчиков,
- Twitter (английская версия): 62 634 подписчиков,
- Facebook: 1 664 955 подписчиков.
Однако, уже к обеду сегодняшнего дня показатели значительно выросли:
- Instagram: 735 000 подписчиков
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- Twitter (украинская версия): 63 337 подписчиков,
- Twitter (английская версия): 64 668 подписчиков.
Кроме того, интерес также наблюдается в показателях просмотров публикации с назначением в обеих версиях Twitter:
- Английская версия: 2.7 миллиона просмотров,
- Украинская версия: 480 тысяч просмотров.
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Это явный показатель того, как назначение Турана в "Шахтер" привлекло внимание болельщиков клуба как в Украине, так и за рубежом. Среди прочего, в комментариях преобладают именно турецкие пользователи.
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