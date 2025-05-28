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Популярность Шахтера в соцсетях значительно возросла после назначения Турана

Премьер-лига
Обновлено

Назначение нового тренера вызвало резкий рост подписчиков

Популярность Шахтера в соцсетях значительно возросла после назначения Турана

shakhtar.com

Новина українською

Вчера, 27 мая "Шахтер" официально объявил о назначении турецкого специалиста Арды Турана на пост главного тренера команды, что сразу отразилось на росте активности в социальных сетях клуба.

Читайте такжеВ центре Киева. Как Шахтер представил нового главного тренера. ВИДЕО

На 21:35, сразу после презентации, статистика социальных платформ клуба выглядела так:

  • Instagram: 716 059 подписчиков
  • Twitter (украинская версия): 60 009 подписчиков,
  • Twitter (английская версия): 62 634 подписчиков,
  • Facebook: 1 664 955 подписчиков.

Однако, уже к обеду сегодняшнего дня показатели значительно выросли:

  • Instagram: 735 000 подписчиков
  • Twitter (украинская версия): 63 337 подписчиков,
  • Twitter (английская версия): 64 668 подписчиков.

Кроме того, интерес также наблюдается в показателях просмотров публикации с назначением в обеих версиях Twitter:

  • Английская версия: 2.7 миллиона просмотров,
  • Украинская версия: 480 тысяч просмотров.
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Это явный показатель того, как назначение Турана в "Шахтер" привлекло внимание болельщиков клуба как в Украине, так и за рубежом. Среди прочего, в комментариях преобладают именно турецкие пользователи.

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Источник:
ФК Шахтар Донецьк
Опубликовал: Алина Ерофеева
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