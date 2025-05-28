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Левый Берег - Металлист 1925: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига

Левый Берег - Металлист 1925: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 29.05.2025 ⋊ УПЛ на UA-Футбол

Левый Берег - Металлист 1925: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото: Металіст 1925

Новина українською

История повторяется. Наши команды уже встречались между собой в мини-турнире за выход в УПЛ. Тогда, в полуфинале того соревнования в серии пенальти победу одержали именно "аисты". Они же в итоге и отобрались в элиту.

На этот же раз, "Левый Берег" и "Металлист 1925" сыграют в классическом двухматчевом противостоянии - за право выступать в элите украинского футбола.

Киевляне завершили прошлый сезон УПЛ на 14-й позиции, а харьковчане отобрались в "стыки" с 3-го места чемпионской группы.

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  • Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football

Первый матч плей-офф за право выступать в УПЛ Лівий Берег"Левый Берег" - "Металлист 1925" Металіст 1925 состоится в четверг, 29-го мая 2025-го года, в 18:00. Встреча пройдет в Киевской области, на "Арене Левый Берег".

Смотреть футбол можно будет на канале УПЛ ТВ, который в частности доступен на OTT-платформе MEGOGO.

Трансляция матча
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Трансляция матча Левый Берег - Металлист 1925
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Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>

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Металлист 1925 (Харьков) Где смотреть футбол Левый берег (Киев)
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Источник:
UA-Football
Опубликовал: Владислав Личик
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