Левый Берег - Металлист 1925: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

История повторяется. Наши команды уже встречались между собой в мини-турнире за выход в УПЛ. Тогда, в полуфинале того соревнования в серии пенальти победу одержали именно "аисты". Они же в итоге и отобрались в элиту.

На этот же раз, "Левый Берег" и "Металлист 1925" сыграют в классическом двухматчевом противостоянии - за право выступать в элите украинского футбола.

Киевляне завершили прошлый сезон УПЛ на 14-й позиции, а харьковчане отобрались в "стыки" с 3-го места чемпионской группы.

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Первый матч плей-офф за право выступать в УПЛ "Левый Берег" - "Металлист 1925" состоится в четверг, 29-го мая 2025-го года, в 18:00 . Встреча пройдет в Киевской области, на "Арене Левый Берег".

Смотреть футбол можно будет на канале УПЛ ТВ, который в частности доступен на OTT-платформе MEGOGO.

Трансляция матча В эфире Трансляция матча Левый Берег - Металлист 1925 Смотреть трансляцию