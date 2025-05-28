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Левый Берег - Металлист 1925: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Левый Берег - Металлист 1925: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 29.05.2025 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
Фото: Металіст 1925
История повторяется. Наши команды уже встречались между собой в мини-турнире за выход в УПЛ. Тогда, в полуфинале того соревнования в серии пенальти победу одержали именно "аисты". Они же в итоге и отобрались в элиту.
На этот же раз, "Левый Берег" и "Металлист 1925" сыграют в классическом двухматчевом противостоянии - за право выступать в элите украинского футбола.
Киевляне завершили прошлый сезон УПЛ на 14-й позиции, а харьковчане отобрались в "стыки" с 3-го места чемпионской группы.
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Первый матч плей-офф за право выступать в УПЛ "Левый Берег" - "Металлист 1925" состоится в четверг, 29-го мая 2025-го года, в 18:00. Встреча пройдет в Киевской области, на "Арене Левый Берег".
Смотреть футбол можно будет на канале УПЛ ТВ, который в частности доступен на OTT-платформе MEGOGO.
Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно
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