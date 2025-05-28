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Пономарев: Никто ни с кем не прощался. Я все еще тренер Руха
Тренер все отрицает. Пока что
Фото: Рух
Главный тренер "Руха" Виталий Пономарев отрицает информацию, что он попрощался с футболистами львовской команды и в ближайшее время примет ЛНЗ.
"Не знаю, откуда эта информация. Никто ни с кем не прощался. На данный момент я все еще главный тренер "Руха", – сказал Пономарев.
Информацию об ЛНЗ 50-летний украинец отказался комментировать.
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Напомним, что ранее была информация, что Виталий Пономарев, у которого заканчивается контакт с львовянами, уже попрощался с клубом и сложил свои полномочия. На его место готовится заступить Иван Федык, который уже работал с первой командой в сезоне 2020/21, а также тренировал "Рух-2".
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