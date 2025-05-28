Сабо: Никто не даст за Судакова 40 миллионов. Дай Бог, чтобы дали 15-20

Бывший тренер киевского "Динамо" и сборной Украины Йожеф Сабо прокомментировал уровень игры и дальнейшие перспективы полузащитника " Шахтера " Георгия Судакова.

– Настала ли пора "Шахтеру" продавать Георгия Судакова, о чем идет речь уже больше года?

– Давно. Уже столько разговоров на этот счет было. Писали, что им интересуются и в Испании, и в Германии, и всюду! Но это, по моему мнению, фейки. Сто процентов. А кто действительно хочет взять Судакова? "Наполи"? Или "Ювентус"? Вряд ли он туда подойдет.

– Сообщалось, что "Шахтер" установил ценник на Судакова – 40 миллионов евро.

– Да нет-нет-нет. Никто не даст 40 миллионов за него. Дай Бог, чтобы дали 15-20.

– Недавно известный агент и эксперт Вячеслав Заховайло сказал, что, на его взгляд, реальная цена футболиста на трансферном рынке – 10 миллионов евро.

– Правильно сказал. Ну, может, не 10, а как я уже назвал – 15-20. Впрочем, может Заховайло и прав. Иногда со своим другом смотрю матч с участием Шахтера и в ходе игры у меня вдруг возникает вопрос: А где Судаков? Он сегодня разве не играет?". Друг говорит: "Да нет, играет. Но без мяча". Проходит 10-15 минут – и тогда комментатор называет фамилию Судакова. На мой взгляд, футболист должен быть всегда на виду – и в атаке, и в защите. А вот Судакова бывает, что и не видишь. Он там где-то с фланга что-то или кого-то ждет. Хотя он полузащитник и должен действовать эффективно.