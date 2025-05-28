Кудровка – Ворскла. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию первого матча плей-офф за право участия в УПЛ

Встреча команд, которые будут сражаться за место в УПЛ на следующий сезон. Однозначным фаворитом является "Ворскла", которая перед началом сезона была среди претендентов на еврокубки, но финансовые неурядицы и ограниченный кадровый потенциал повлекли за собой деградацию полтавчан. "Кудровка" сенсационно выиграла Группу Б Первой лиги, а уже в Чемпионской группе пропустила вперед "Эпицентр", "СК Полтаву" и "Металлист 1925". Команада звезд с неба не хватает, но за выход в УПЛ сразится.

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Поединок плей-офф за право участия в УПЛ сезона 2025/2026 "Кудровка" - "Ворскла" состоится в четверг, 29 мая 2025 года, в 15:30. Матч можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO, на телеканале УПЛ ТВ.

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