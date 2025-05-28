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Заря попрощалась с тренером команды U-19

Премьер-лига
Обновлено

Решили не прдлевать сотрудничество

Заря попрощалась с тренером команды U-19

instagram.com/zoryaluhansk

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

"Заря" объявила о завершении сотрудничества с главным тренером молодежной команды U-19 Юрием Грициной.

Сообщает, что срок контракта тренера завершился и стороны решили не продлевать сотрудничество.

Напомним, что по итогам текущего сезона команда "Заря" U19 заняла девятое место, набрав 35 очков.

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