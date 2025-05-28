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Заря попрощалась с тренером команды U-19
Решили не прдлевать сотрудничество
instagram.com/zoryaluhansk
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Сообщает, что срок контракта тренера завершился и стороны решили не продлевать сотрудничество.
Напомним, что по итогам текущего сезона команда "Заря" U19 заняла девятое место, набрав 35 очков.
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