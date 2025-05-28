Маркевич: Знаю, что футбольная школа Руха будет больше работать на Карпаты

Известный украинский тренер Мирон Маркевич высказался о ближайших перспективах двух львовских клубов – "Руха" и " Карпат ".

"Не могу точно сказать, какие там были договоренности между президентами клубов. Ходят разговоры о том, что перед "Рухом" не будут ставиться какие-либо серьезные цели, в отличие от "Карпат".

Да, прошлой зимой были переходы игроков из "Руха" в "Карпаты", и сейчас, если не ошибаюсь, тоже состоится два трансфера (Евгений Пастух и Марко Сапуга). Знаю, что футбольная школа "Руха" будет больше работать на "Карпаты", более именитого клуба западного региона.

Однако мне бы очень хотелось, чтобы "Рух" продолжил свои выступления, потому что это был мой с отцом проект. В этой футбольной школе занимается много талантливых детей, юношей, которые со временем могут пополнить не один клуб отечественный клуб", – считает Маркевич.