Федецкий: Ребята говорили, что коллектив хороший, и Марино Пушич – неплохой тренер

Экс-игрок "Шахтера" Артем Федецкий прокомментировал назначение главным тренером донецкого клуба Арды Турана.

– Какие в общем у вас ожидания от назначения Арды Турана на должность главного тренера "Шахтера"?

– В первую очередь интересно будет проследить за его работой. Да, Арда работал в Турции, и он только начинает свой тренерский путь.

Думаю, "Шахтер" будет уже играть в более агрессивный футбол, потому что, как ни крутите, не может быть "Шахтер" на третьем месте. Чуть-чуть не очень понятно, что там делалось внутри команды, хотя ребята говорили, что коллектив хороший, и Марино Пушич – неплохой тренер. О тренере лучше всего говорят результаты, поэтому ожидаемые изменения на тренерском мостике произошли.

Туран – что о нем сказать? Хороший был футболист, играл за хорошие команды: и "Галатасарай", и "Атлетико", и "Барселону". Любопытно будет проследить. Наверное, будут какие-то трансферы. В какую игру будет играть "Шахтер", не могу сказать, потому что не следил за "Эюпспором", где играл Тарас Степаненко, тренированный Тураном. Я уверен, что они на контратаках не будут играть, а будут первым номером.

– На что нужно в первую очередь обратить внимание, что изменить Турану в нынешнем "Шахтере" как в плане игры, так и в плане кадрового подбора?

– Когда я был в "Шахтере", то при Луческу президент клуба Ахметов делал все по видению главного тренера: команда подстраивалась, футболисты подбирались непосредственно под его требования. И это верный подход.

Как сейчас будет происходить? Я не знаю. Я не думаю, что там полкоманды поменяют, полкоманды новой придет. Мне почему-то так не кажется. Возможно, будут какие-то трансферы, возможно, из турецкой Суперлиги игроков, которых Туран знает.

Он человек, хоть и тренерский путь у него небольшой, с огромным безумным европейским футбольным опытом. Хороший был довольно футболист и в довольно раннем возрасте стал капитаном "Галатасарая" (в 22 года – прим.). Да, импульсивен, эмоционален, вспоминая его предыдущие истории. Но тренер и игрок – это немного разное, интересно будет проследить.

А что менять нужно в клубе? Надо быть внутри команды, и я там общаюсь с ребятами: с Крыськивым, Судаковым и Бондарем, они больше знают, что происходит.

Так что, какие будут нововведения в команде, какие-то, возможно, будут усиления или с кем-то попрощаются – это покажет только время. Возможно, ключевые футболисты уйдут, как Георгий Судаков, он уже заслуживает нового вызова в карьере, топ-чемпионат. Хотя это будет большая потеря непосредственно для "Шахтера", потому что "Шахтер" с Судаковым и без – это две большие разницы.

Но, думаю, найдут выход, игрока какого-то попытаются подписать, который должен будет заменить Георгия Судакова. Возможно, те, кто есть, будут раскрываться по-другому.

Может быть множество вариантов, о которых можем говорить, но этого все надо немного подождать, и будет видно над какими трансферами "Шахтер" будет работать.

– По вашему мнению, удастся ли Турану вернуть "Шахтер" к борьбе за чемпионство и достойному выступлению в еврокубках?

– Можно сказать на 100%, даже не состоя в структуре "Шахтера", что каждый год задача ставится быть чемпионом и, конечно, параллельно достойно выступить в еврокубках – как минимум выход из группы. В "Шахтере", как и в "Динамо", всегда ставятся максимальные задачи.

Я думаю, что Арде Турану не берут и говорят: "Давай, Арда Туран, иди потренируй "Шахтер". Увидишь, какой чемпионат, как ты выступишь – это не важно. Потренируй просто". Я сомневаюсь.

Конечно, задача будет ставиться максимальная, и я читал некоторые интервью, что "Эюпспор" показывал довольно классный футбол, атакующий, агрессивный. Такой футбол также присущ "Шахтеру", когда он выходил на пиковые этапы своей игры. Я думаю, что Туран внесет однозначно что-то новое.

Почему-то мне так кажется, что у ребят сборы будут веселыми. Имею в виду нагрузку. Это нормальные требования тренера. Ребята, я думаю, так же подстроятся.