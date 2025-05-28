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Когда-то подавал большие надежды. Сенегальский вингер возвращается в Динамо
Самба Диалло возвращается из аренды
instagram.com/sambadiallo_10
22-летний сенегальский вингер "
Эту информацию в комментарии Telegram-каналу "Идеальное Динамо" подтвердил сам игрок.
Напомним, что игрок находится на контракте с "Динамо" с лета 2021 года и подавал большие надежды в "Динамо" U-19, но в первой команде не смог проявить себя - провел лишь 17 матчей, отметившись 1 забитым мячом.
В сезоне 2024/25 Самба Диалло на правах аренды сыграл 19 матчей за иерусалимский "Хапоэль", забив 3 гола.
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