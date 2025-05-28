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Дубинчак: Особенно благодарен Караваеву, который сделал на меня ассист в матче с Шахтером

Премьер-лига

Защитник Динамо высказался о своем первом чемпионстве

Дубинчак: Особенно благодарен Караваеву, который сделал на меня ассист в матче с Шахтером

fcdynamo.com

Новина українською

Защитник Владислав Дубинчак поделился эмоциями от завоевания первого чемпионства в своей карьере в составе "Динамо".

"Это первое чемпионство для меня и для многих в команде. Я уже, наверное, сто раз рассказывал свою историю: дважды вылетал из Премьер-лиги, был третьим, был вторым, а сейчас – первым. Очень благодарен всем, особенно Караваеву. В частности, в игре против "Шахтера" именно Караваев сделал мне ассист во втором круге. Это было очень важно для уверенности, чтобы отыграться, не проиграть и не дать им подойти близко.

Празднование? Я знал, что еще и День города, поэтому все сделали для "Динамо". Очень благодарен болельщикам, которые пришли поддержать нас, была отличная атмосфера. Я очень рад и благодарен, что завершили сезон на такой позитивной ноте.

Удалось ли отдохнуть после сезона? В "Динамо" такое ощущение, что ты всегда в полном фокусе. Вчера я подумал, что можно немного расслабиться неделю и отдохнуть. Когда проигрываешь чемпионство или становишься вторым или третьим, идешь в отпуск с какой-то недосказанностью – ты не можешь нормально отдохнуть. Надеюсь, что в этот раз отпуск будет очень удачным", - рассказал Дубинчак.

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Динамо (Киев) Владислав Дубинчак
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Источник:
ФК Динамо Киев
Опубликовал: Михаил Черныш
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