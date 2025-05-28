"Он пока не добивался хоть каких-то значимых успехов", - легенда Шахтера удивлен назначением Турана

Бывший нападающий "Шахтера" и сборной Украины Андрей Воробей высказался о назначении новым главным тренером "горняков" турецкого специалиста Арды Турана.

"Учитывая, что о назначении Арды Турана в последнее время много говорили, то это не стало, если можно так сказать, сенсацией. Тем не менее, я уверен, что "Шахтер" никогда не назначает тренера, пока хорошо его не изучит. Наверняка эти контакты начались еще до того, как в "Эюпспор" уехал Тарас Степаненко.

Хотя, если честно, для меня стало удивлением, когда Туран впервые начал фигурировать в прессе в числе кандидатов на пост наставника донецкой команды, так как это молодой тренер и пока не добивался хоть каких-то значимых успехов в своей тренерской карьере.

Пока загадка, что будет показывать "Шахтер" при этом специалисте. Одно дело работать в "Эюпспоре", и совсем другое – в "Шахтере". Здесь ведь нужно учитывать и нынешнюю специфику нашего чемпионата и то, что "горняки" уже долгое время выступают вне родных стен.

Думаю, на сборах начнутся вырисовываться первые впечатления о работе Турана, а более конкретно, можно будет говорить хотя бы после нескольких туров нового чемпионата. Тем более что, возможно, не за горами и старт "Шахтера" в Лиге Европы.

Остается только надеяться, что этот турецкий наставник сумеет взбодрить команду, добавит ей характера, чего не наблюдалось за "горняками" в минувшем сезоне", – сказал Воробей.