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Кривбасс отказался от участия команд академии в турнире в Катаре из-за российских команд
В соревнованиях в апреле 2025 года принимали участие российские команды
fckryvbas.com
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"ФА "Кривбасс" получила приглашение от Академии Aspire в Катаре для участия в тренировочном лагере своих юных футболистов. Это возрастные группы U-13, U-14 и U-15. Праздник футбола должен состояться с 30 мая по 4 июня в столице страны – Дохе.
На днях организаторы сообщили ФА "Кривбасс", что в тренировочном лагере в апреле 2025 года принимали участие российские команды. Поэтому футбольный Клуб "Кривбасс" вынужден отказаться от участия в соревнованиях, которые будет проводить Aspire Academy в Катаре.
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Всем известно, что уже четвертый год идет полномасштабная война РФ против Украины. С 24 февраля 2022 года на территории Украины введено военное положение. Это стало причиной запрещения ФИФА и УЕФА сборным командам и клубам России участвовать в любых международных соревнованиях под эгидой ФИФА и УЕФА.
Министерство молодежи и спорта Украины для украинцев запрещено участие в соревнованиях, где выступают россияне и белорусы под своим национальным флагом.
Подводя итог вышесказанному, сообщаем, что воспитанники Футбольной Академии "Кривбасс" в связи с этими обстоятельствами не смогут принять участие в соревнованиях, которые будет проводить Aspire Academy в Катаре с 30 мая по 4 июня 2025 года", - говорится в заявлении.
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