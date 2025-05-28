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Кривбасс отказался от участия команд академии в турнире в Катаре из-за российских команд

Премьер-лига
Обновлено

В соревнованиях в апреле 2025 года принимали участие российские команды

Кривбасс отказался от участия команд академии в турнире в Катаре из-за российских команд

fckryvbas.com

Новина українською

"Кривбасс" выступил с официальным заявлением, в котором сообщил, что клуб принял решение отказаться от участия команд академии клуба в турнире в Катаре и сообщил причины такого решения.

"ФА "Кривбасс" получила приглашение от Академии Aspire в Катаре для участия в тренировочном лагере своих юных футболистов. Это возрастные группы U-13, U-14 и U-15. Праздник футбола должен состояться с 30 мая по 4 июня в столице страны – Дохе.

На днях организаторы сообщили ФА "Кривбасс", что в тренировочном лагере в апреле 2025 года принимали участие российские команды. Поэтому футбольный Клуб "Кривбасс" вынужден отказаться от участия в соревнованиях, которые будет проводить Aspire Academy в Катаре.

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Всем известно, что уже четвертый год идет полномасштабная война РФ против Украины. С 24 февраля 2022 года на территории Украины введено военное положение. Это стало причиной запрещения ФИФА и УЕФА сборным командам и клубам России участвовать в любых международных соревнованиях под эгидой ФИФА и УЕФА.

Министерство молодежи и спорта Украины для украинцев запрещено участие в соревнованиях, где выступают россияне и белорусы под своим национальным флагом.

Подводя итог вышесказанному, сообщаем, что воспитанники Футбольной Академии "Кривбасс" в связи с этими обстоятельствами не смогут принять участие в соревнованиях, которые будет проводить Aspire Academy в Катаре с 30 мая по 4 июня 2025 года", - говорится в заявлении.

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Кривбасс (Кривой Рог)
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Источник:
ФК Кривбас
Опубликовал: Михаил Черныш

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