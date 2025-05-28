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Шапаренко: Больше звезд – больше ответственности. Идем за четвертой
Динамо - чемпиона сезона 2024/25
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Полузащитник "
"Просто нам немного повезло, что мы играем именно сейчас. До нас были другие, а нам выпала честь завоевать эту третью звезду. Очень приятно, что мы можем вписать свои фамилии в историю такого клуба. Я очень доволен и всегда отдаю себя для этого клуба, поэтому очень счастлив. Третья звездочка уже есть, идем за четвертой. Стала ли новая футболка тяжелее? Нет, не тяжелее, нормально. Но это означает, что больше ответственности, больше звезд – больше ответственности.
Да, это победный сезон, без поражений. Не знаю, что еще добавить, можно праздновать. А к следующему сезону нужно подходить с такой же самоотдачей и концентрацией. Думаю, тогда у нас получится два чемпионства подряд – это очень дорого стоит. Надеюсь на это, не хочу загадывать, но очень надеюсь.
Честно, после Одессы я немного выдохнул. Просто почувствовал, что отпустило. До этого всегда был на взводе, переживал. После Одессы немного расслабился, был на кайфе. Но сейчас через неделю едем в национальную сборную, нужно сыграть две товарищеские игры", - сказал Шапаренко.
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