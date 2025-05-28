"Вели себя, дрались как дети", - экс-теренер ЛНЗ рассказал о драке двух игроков команды

Бывший тренер ЛНЗ Олег Дулуб рассказал о драке двух игроков команды - Денисом Олейником и Максимом Прядуном, которые что-то не поделили между собой.

"Сейчас я уже могу открыть все карты. За два дня до матча с "Полесьем" произошла потасовка между игроками. Денис Олейник и Максим Прядун что-то не поделили. Вели себя, дрались как дети.

Любой конфликт может быть как положительным, так и негативным. Если оставить все как есть – у тебя развалится раздевалка. А если решить его в положительном ключе...

В клубе им сразу сказали: "Спасибо, до свидания". Но пришла команда, и ребята поручились за обоих", – сказал Дулуб.