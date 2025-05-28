Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"Вели себя, дрались как дети", - экс-теренер ЛНЗ рассказал о драке двух игроков команды
Денис Олейник и Максим Прядун что-то не поделили
Фото: ЛНЗ
Бывший тренер
"Сейчас я уже могу открыть все карты. За два дня до матча с "Полесьем" произошла потасовка между игроками. Денис Олейник и Максим Прядун что-то не поделили. Вели себя, дрались как дети.
Любой конфликт может быть как положительным, так и негативным. Если оставить все как есть – у тебя развалится раздевалка. А если решить его в положительном ключе...
В клубе им сразу сказали: "Спасибо, до свидания". Но пришла команда, и ребята поручились за обоих", – сказал Дулуб.
Интересно, что в матче с "Полесьем" через два дня после описанных событий именно Олейник забил единственный и победный гол (1:0) на 90+3 минуте после ошибки голкипера Дениса Бойко.
Популярное сейчас
- Мудрик в Польше: неожиданное появление футболиста в баре
- Путин выдвинул условия для прекращения войны, - Reuters
- Лучший вратарь УПЛ сезона 2024/25 попрощался со своей командой
- Несмотря на вылет Черноморца, Одесса в следующем сезоне может сохранить футбол уровня УПЛ
- Футболист сборной Украины заинтриговал сеть возможным романом с Дашей Квитковой
- Второй шанс для любви: жена игрока сборной Украины подтвердила примирение после измены