  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. "Вели себя, дрались как дети", - экс-теренер ЛНЗ рассказал о драке двух игроков команды

В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Вели себя, дрались как дети", - экс-теренер ЛНЗ рассказал о драке двух игроков команды

Премьер-лига

Денис Олейник и Максим Прядун что-то не поделили

"Вели себя, дрались как дети", - экс-теренер ЛНЗ рассказал о драке двух игроков команды

Фото: ЛНЗ

Новина українською

Бывший тренер ЛНЗ Олег Дулуб рассказал о драке двух игроков команды - Денисом Олейником и Максимом Прядуном, которые что-то не поделили между собой.

"Сейчас я уже могу открыть все карты. За два дня до матча с "Полесьем" произошла потасовка между игроками. Денис Олейник и Максим Прядун что-то не поделили. Вели себя, дрались как дети.

Любой конфликт может быть как положительным, так и негативным. Если оставить все как есть – у тебя развалится раздевалка. А если решить его в положительном ключе...

В клубе им сразу сказали: "Спасибо, до свидания". Но пришла команда, и ребята поручились за обоих", – сказал Дулуб.

Интересно, что в матче с "Полесьем" через два дня после описанных событий именно Олейник забил единственный и победный гол (1:0) на 90+3 минуте после ошибки голкипера Дениса Бойко.

По теме
yellow-arrow
Черноморец теряет очередного игрока - он возвращается в Шахтер
yellow-arrow
Заменит россиянина? Ротань может возглавить зарубежный клуб
yellow-arrow
Шапаренко: Больше звезд – больше ответственности. Идем за четвертой
Денис Олейник Максим Прядун Олег Дулуб ЛНЗ (Черкассы)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости